Einzelhandelsimmobilie: Habona Fonds 08 investiert in Bayern

Bei dem Objekt handelt es sich um einen im November 2024 eröffneten Rewe-Vollsortimenter mit einer Mietfläche von rund 2.000 Quadratmetern, teilt Habona mit. Der Mietvertrag mit Rewe ist demnach auf mehr als 14 Jahre ausgelegt. Das Investitionsvolumen liegt bei etwa sieben Millionen Euro.

Der Standort befindet sich am östlichen Ortsrand Nordendorfs, in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße B2 sowie einem Pendlerbahnhof mit Park-and-Ride-Anlage, so Habona. Die Immobilie wurde demnach von der Kutter GmbH & Co. KG aus Memmingen entwickelt und erfülle den DGNB-Gold-Standard. Auf dem Grundstück stehen insgesamt 94 Stellplätze zur Verfügung, darunter mehrere mit Ladepunkten für Elektrofahrzeuge.

Der Erwerb in Nordendorf ist der fünfte Objektankauf für den Habona Fonds 08. Der Fonds strebt eine Diversifikation über Nahversorgungsstandorte in ganz Deutschland an und plant ein Gesamtvolumen von rund 75 Millionen Euro.