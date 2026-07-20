Magnificent 7 unter Druck: Die Wall Street fordert jetzt Ergebnisse

Bereits in dieser Woche stehen zwei Schwergewichte im Mittelpunkt. Alphabet und Tesla legen am Mittwoch nach US-Börsenschluss ihre Quartalszahlen vor. Der gleichgewichtete Magnificent-7-ETF kommt seit Jahresbeginn lediglich auf ein Plus von 1,4 Prozent. Zum Vergleich hat der S&P 500 rund 8,9 Prozent zugelegt, der Nasdaq 100 sogar 13,4 Prozent. Für Anleger, die gezielt auf die großen Tech-Konzerne gesetzt haben, ist das zunächst eine Enttäuschung. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung, dass die Marktbreite zunimmt. Kapital verlässt den Aktienmarkt nicht, sondern wird innerhalb des Marktes umgeschichtet. Die Führungsrolle verlagert sich zunehmend von den Mega-Caps auf andere Bereiche des Aktienmarktes. Hinzu kommt, dass die Zweifel an der KI-Story zuletzt zugenommen haben. Gewinnmitnahmen setzten ein und Anleger hinterfragen zunehmend die enormen Investitionen der großen Plattformunternehmen.

Drei Kritikpunkte

Im Kern richtet sich die Kritik gegen drei Punkte. Erstens entwickeln sich die sieben Unternehmen immer stärker auseinander. Das Label fasst Konzerne zusammen, deren wirtschaftliche Realität inzwischen sehr unterschiedlich aussieht. Zweitens werden die milliardenschweren KI-Investitionen kritischer betrachtet. Anleger verlangen zunehmend den Nachweis, dass sich die hohen Ausgaben zukünftig auch in Umsatz, Gewinn und Cashflow auszahlen. Drittens hat sich der Fokus innerhalb des Technologiesektors verschoben. Statt ausschließlich auf die großen Plattformbetreiber zu setzen, investieren Anleger gezielt in die physische KI-Infrastruktur. Unternehmen wie Micron Technology, AMD oder Applied Materials zählen in diesem Jahr zu den größten Gewinnern der KI-Rally. Mit dreistelligen Kursgewinnen haben sie die klassischen Magnificent 7 deutlich hinter sich gelassen.

Kurzfristige Gewinnmitnahmen bei KI-Gewinnern

Allerdings sind auch Halbleiterwerte nicht vor Gewinnmitnahmen gefeit. Der iShares Semiconductor ETF notiert inzwischen rund 20 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Juni. Der S&P 500 liegt dagegen nur rund 2 Prozent unter seinem Allzeithoch. Gleichzeitig wird das Klumpenrisiko der großen Indizes wieder stärker diskutiert. Obwohl diese Indizes für breite Diversifikation stehen, hat die hohe Gewichtung der Magnificent 7 diesen Eindruck lange Zeit zur Illusion gemacht. Tatsächlich fließt Kapital inzwischen verstärkt in bislang zurückgebliebene Branchen wie Finanzen, Industrie, Gesundheit und Small Caps – ein Zeichen für eine gesündere Marktbreite. Trotzdem sollten Anleger Tech und KI nicht abschreiben. Das Kapital verschwindet nicht aus dem Sektor, sondern fließt zunehmend dorthin, wo das Fundament der KI-Revolution entsteht, in Halbleiter, Speicher und die physische Infrastruktur. Außerdem sind die Magnificent 7 als Gruppe nach ihrer Underperformance inzwischen deutlich niedriger bewertet, sodass eine Rückkehr der Kapitalströme durchaus möglich erscheint.

Wie die KI-Story weitergeht

Ob diese Rotation beginnt, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen. Alphabet muss nach der Anhebung seiner Investitionsprognose auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar für 2026 beweisen, dass diese Ausgaben langfristig Wert schaffen und keine reine Kapitalvernichtung darstellen. Tesla steht vor einer ähnlichen Herausforderung. Elon Musk positioniert das Unternehmen seit Jahren als Robotik- und KI-Konzern, doch dieser Strategiewechsel erfordert enorme Investitionen. Die Aktie zählt mit einem Minus von 15 Prozent seit Jahresbeginn zu den Underperformern der „Magnificent 7“. Alphabet kommt im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 10 Prozent und liegt damit immerhin auf dem Niveau des Nasdaq 100.

Worauf sollten Anleger achten?

Anleger sollten die Berichtssaison nutzen, um neue Einblicke zu gewinnen und die eigenen Positionen im Portfolio kritisch zu überprüfen. Wer in Jahren oder Jahrzehnten denkt, sollte sich von mehrmonatigen Schwäche- oder Seitwärtsphasen jedoch nicht gleich verunsichern lassen. Solche Phasen gehören an der Börse dazu und sind häufig der Preis für überdurchschnittliche Renditen.