Bitcoin nach der Fed: Höhere Zinsen belasten den Kurs, stärken aber die Investmentthese

Wie erwartet, zeichnet sich unter Kevin Warsh ein neues Fed-Regime ab, das weniger Leitplanken setzt und dem Markt wieder das Steuer überlässt. Die heftigen Bewegungen in beide Richtungen rund um den Entscheid zeigen, dass die Märkte diese neue Eigenverantwortung allerdings erst noch verdauen müssen.

Gleichzeitig wird der Ton etwas restriktiver. Drei von zwölf Mitgliedern stimmten für eine Zinserhöhung, und auch die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts im September ist gestiegen. Für Bitcoin und andere Risikoanlagen bedeuted das kurzfristig Gegenwind, denn höhere Finanzierungskosten binden Liquidität und machen vermeintlich „sichere“ Renditen wieder zu einer ernsthaften Alternative.

Wie Warsh weiterhin bestätigte, hat die Fed den Leitzins zwar nicht angehoben, doch Teile des Treasury-Marktes haben die Straffung gewissermaßen selbst übernommen. Unserer Ansicht nach erzählt deshalb das lange Ende der Zinskurve die spannendere Geschichte. Während die zweijährige US-Rendite nach dem Entscheid fiel, stieg die 30-jährige Rendite über 5,2 Prozent und damit auf ein Niveau, das zuletzt 2007 erreicht wurde. Der Markt preist Inflation, Fiskusrisiken und langfristige Unsicherheit zunehmend auf eigene Rechnung.

Dass die 30-jährige Rendite damit wieder auf Niveaus von 2007 zurückkehrt, ist zumindest symbolisch bemerkenswert. Genau in jenem Jahr begann sich die globale Finanzkrise zu entfalten, aus deren institutionellem Vertrauensbruch Bitcoin wenig später hervorging. Im Genesis Block verewigte Satoshi Anfang 2009 die Schlagzeile über einen erneuten Banken-Bailout und setzte damit ein kaum missverständliches Zeichen dafür, welches Problem Bitcoin adressieren sollte.

Genau darin liegt langfristig der Gegenpol zum kurzfristigen Zinsdruck. Wenn die Risikoprämie auf langfristige Staatsverschuldung steigt und das Vertrauen in traditionelle Wertspeicher Risse bekommt, öffnet sich mehr Raum für alternative “belief assets”. Gold, Bitcoin und Ether verkörpern diese These am unmittelbarsten. Kurzfristig drücken hohe Renditen auf Liquidität, langfristig erinnern sie den Markt aber auch an die Investmentthese hinter knappen und nichtstaatlichen Vermögenswerten.

Autor Dominic Weibel ist Head of Research bei Bitcoin Suisse.