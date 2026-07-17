Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Finanzbranche sieht Reform der Altersvorsorge auf gutem Weg – mit einer Einschränkung

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Brückenschlag für die Altersvorsorge
Foto: ChatGPT
Initiative Digitale Altersvorsorge begrüßt Rentenreform und fordert weitere Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge.

Die Initiative Digitale Altersvorsorge bewertet die Empfehlungen der Alterssicherungskommission grundsätzlich positiv. Vor allem die stärkere Einbindung kapitalgedeckter Elemente stößt auf Zustimmung. Bei der betrieblichen Altersvorsorge sieht sie jedoch weiteren Reformbedarf.

Die Initiative Digitale Altersvorsorge hat die Empfehlungen der Alterssicherungskommission (ASK) zur Reform der Altersvorsorge positiv bewertet. Die von zahlreichen Unternehmen der Finanzbranche unterstützte Initiative sieht insbesondere in der stärkeren Einbindung kapitalgedeckter Elemente einen wichtigen Schritt, um das deutsche Alterssicherungssystem langfristig tragfähiger aufzustellen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Einschätzung der Initiative schaffen die Vorschläge der Kommission eine Grundlage, um die private und kapitalmarktgestützte Vorsorge stärker in das Gesamtsystem einzubinden. Damit könne die Altersvorsorge angesichts des demografischen Wandels widerstandsfähiger werden.

Zu den Unterzeichnern der Stellungnahme zählt auch Vanguard. Das Unternehmen begrüßt die grundsätzliche Richtung der Reformvorschläge, sieht aber in einzelnen Bereichen weiteren Handlungsbedarf.

Reformbedarf bei der betrieblichen Altersvorsorge

„Die Empfehlungen der Alterssicherungskommission setzen wichtige Impulse für eine zukunftsfähige Altersvorsorge in Deutschland. Entscheidend wird nun sein, dass möglichst vielen Menschen ein einfacher Zugang zu guter Vorsorge ermöglicht und die Chancen langfristiger Kapitalmarktanlagen genutzt werden“, erklärt Fabian Behnke, Head of Strategic Accounts bei Vanguard in Deutschland.

Aus Sicht der Initiative sollte die Bundesregierung bei der Umsetzung der Reformen insbesondere die betriebliche Altersvorsorge weiterentwickeln. Nach Auffassung der Unterzeichner reichen die bisherigen Vorschläge in diesem Bereich noch nicht aus.

„Gleichzeitig sehen wir insbesondere bei der betrieblichen Altersvorsorge weiteren Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht müssen Reformen künftig stärker auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen ausgerichtet werden und Lösungen fördern, die einfach, digital und kosteneffizient sind.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/finanzbranche-sieht-reform-der-altersvorsorge-auf-gutem-weg-mit-einer-einschraenkung-722374/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.