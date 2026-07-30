Fed-Zinsentscheidung: Welche ETFs jetzt profitieren könnten

Die Fed-Zinsentscheidung vom 29. Juli 2026 fiel auf den ersten Blick unspektakulär aus: Die US-Notenbank Federal Reserve ließ den Leitzins unverändert bei einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Hinter der Zinspause verbirgt sich jedoch ein deutlich restriktiveres Signal, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten.

Das Federal Open Market Committee (FOMC) beschloss die Zinspause mit neun zu drei Stimmen. Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan votierten für eine sofortige Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

Für Anleger ist die Fed-Zinsentscheidung deshalb mehr als eine bloße Zinspause. Das ungewöhnliche Abstimmungsergebnis zeigt, dass die Inflationssorgen innerhalb der US-Notenbank weiterhin groß sind. Damit steigen die Chancen, dass das Zinsniveau länger hoch bleibt.

Fed-Zinsentscheidung: Inflation bleibt das entscheidende Thema

Die Federal Reserve begründet ihren vorsichtigen Kurs mit einer weiterhin erhöhten Inflation. Gleichzeitig hält sie unverändert an ihrem Ziel fest, die Teuerungsrate dauerhaft auf zwei Prozent zurückzuführen.

Für die Kapitalmärkte bedeutet die Fed-Zinsentscheidung, dass schnelle Zinssenkungen vorerst weniger wahrscheinlich erscheinen. Entscheidend bleiben nun die Entwicklung der Inflation, des Arbeitsmarktes, der Energiepreise und der Konjunktur.

Änderungen des Leitzinses wirken sich nach Einschätzung der Fed auf Marktzinsen, Wechselkurse, Kreditvergabe, Investitionen und letztlich auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung aus.

Welche ETFs könnten von der Fed-Zinsentscheidung profitieren?

ETF-Kategorie Möglicher Vorteil nach der Fed-Zinsentscheidung Wichtigstes Risiko Ultrakurzlaufende US-Staatsanleihen Hohe laufende Verzinsung bei relativ geringem Zinsänderungsrisiko Währungsrisiko für Anleger aus dem Euroraum US-Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten Könnten von länger hohen US-Zinsen profitieren Kursverluste bei weiteren Zinserhöhungen möglich Geldmarktnahe US-Dollar-ETFs Partizipation am weiterhin erhöhten kurzfristigen Zinsniveau Sinkende Erträge bei späteren Zinssenkungen ETF auf inflationsgeschützte US-Anleihen Könnten bei hartnäckiger Inflation gefragt bleiben Belastung durch steigende Realzinsen US-Finanzwerte-ETF Banken können teilweise von höheren Zinsmargen profitieren Steigende Kreditausfälle und schwächere Kreditnachfrage Value-ETF Substanzwerte reagieren häufig weniger zinssensibel als hoch bewertete Wachstumsaktien Keine Garantie für eine bessere Entwicklung Goldminen-ETF Könnte bei Inflations- und geopolitischen Sorgen profitieren Hohe Schwankungen und Belastung durch hohe Realzinsen Breiter Welt- oder USA-ETF Vermeidet eine einseitige Wette auf die weitere Zinspolitik Bleibt vollständig vom allgemeinen Aktienmarktrisiko abhängig

Ein Umfeld dauerhaft höherer US-Zinsen spricht zunächst für ETFs mit geringer Zinssensitivität. Dazu zählen vor allem Produkte auf kurzlaufende US-Staatsanleihen.

Sie profitieren davon, dass neu ausgegebene Anleihen weiterhin vergleichsweise hohe laufende Erträge bieten. Gleichzeitig reagieren ihre Kurse deutlich weniger empfindlich auf steigende Marktzinsen als langlaufende Anleihen.

Für Anleger aus dem Euroraum bleibt allerdings das Währungsrisiko ein wichtiger Faktor. Eine Abwertung des US-Dollars kann einen Teil der Zinserträge wieder aufzehren.

Fed-Zinsentscheidung stützt Geldmarkt-ETFs

Auch Geldmarkt-ETFs und ETFs auf sehr kurz laufende US-Dollar-Anleihen könnten von der Fed-Zinsentscheidung profitieren. Solange die Federal Funds Rate auf dem aktuellen Niveau bleibt, bieten diese Produkte häufig attraktive laufende Erträge bei vergleichsweise geringen Kursschwankungen.

Sobald die Fed später mit Zinssenkungen beginnt, dürften allerdings auch die Erträge dieser Produkte nachgeben.

Finanzwerte könnten von hohen Zinsen profitieren

Die Fed-Zinsentscheidung könnte auch ETFs auf US-Finanzwerte unterstützen. Banken profitieren häufig von höheren Nettozinsmargen, wenn Kreditzinsen schneller steigen als ihre Refinanzierungskosten.

Der Zusammenhang ist allerdings nicht eindeutig. Bleiben die Zinsen über längere Zeit hoch, können eine schwächere Kreditnachfrage und steigende Kreditausfälle die positiven Effekte teilweise wieder ausgleichen.

Auch Value-ETFs könnten sich in einem Hochzinsumfeld robuster entwickeln als wachstumsorientierte Indizes, da ihre Bewertungen häufig weniger stark auf steigende Zinsen reagieren.

Vorsicht bei langlaufenden Anleihe-ETFs

Langlaufende Staatsanleihen gehören zu den zinssensitivsten Anlageklassen. Steigen die Marktzinsen weiter, geraten ihre Kurse besonders unter Druck.

Die aktuelle Fed-Zinsentscheidung liefert derzeit kein eindeutiges Signal für baldige Zinssenkungen. Im Gegenteil: Das ungewöhnlich deutliche Votum für eine Zinserhöhung zeigt, dass weitere Straffungen nicht ausgeschlossen sind.

Goldminen-ETFs bleiben spekulativ

Auch Goldminen-ETFs können nach einer Fed-Zinsentscheidung stärker in den Fokus rücken. Sie profitieren häufig von Inflations- und geopolitischen Sorgen, reagieren gleichzeitig aber empfindlich auf steigende Realzinsen.

Zudem hängen Goldminenaktien nicht allein vom Goldpreis ab. Auch Produktionskosten, Energiepreise und unternehmensspezifische Faktoren beeinflussen ihre Entwicklung.

Was bedeutet die Fed-Zinsentscheidung für den MSCI World?

Auch breit gestreute Welt-ETFs bleiben von der Fed-Zinsentscheidung betroffen, weil US-Unternehmen im MSCI World das größte Gewicht besitzen.

Für langfristig orientierte Anleger besteht dennoch kein zwingender Handlungsbedarf. Ein weltweit diversifizierter ETF reduziert das Risiko, auf einen einzelnen Ausgang der US-Geldpolitik zu setzen.

Fed-Zinsentscheidung: Jetzt richtet sich der Blick auf September

Nach der Fed-Zinsentscheidung rückt nun die nächste Sitzung der US-Notenbank im September in den Mittelpunkt. Bis dahin dürften Inflationsdaten, Arbeitsmarktzahlen und die Entwicklung der Energiepreise die Erwartungen der Märkte maßgeblich beeinflussen.

Das FedWatch-Tool der CME Group zeigt zwar die aktuelle Positionierung am Terminmarkt, liefert jedoch keine Prognose über die tatsächliche Entscheidung der US-Notenbank.

Hinweis: Der Beitrag stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte dar. ETFs und andere Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Anleger können Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals erleiden.