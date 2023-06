Fonds Finanz: Uli Fischer erweitert Geschäftsführung der Edisoft

Mit der Neubesetzung von Uli Fischer in der Geschäftsführung wird das Software-Unternehmen künftig stärker nach außen auftreten und das Wachstum forcieren. „Zu meinen Kernaufgaben gehört der Ausbau des Systemvertriebs. Edisoft bietet eine ganze Reihe innovativer und leistungsstarker Produkte und Services an – und die möchten wir noch besser an den Kunden bringen. Besonders hervorzuheben ist die Investmentberatungsplattform Advisor’s Studio, die zusammen mit der Fonds Finanz zu einer der führenden Software-Lösungen in diesem Bereich entwickelt wurde. Dazu kommen hochwertige Tools, von denen die Kunden von Edisoft profitieren,“ sagt Fischer.

Fischer steht in seiner neuen Funktion an der Seite von Edisoft-Geschäftsführer und Gründer Detlef Kannemann. Während Fischer vorrangig vertriebliche Themen verantwortet, steuert Kannemann weiterhin die technologische Weiterentwicklung der Edisoft-Produkte und -Dienstleistungen.

„Uli Fischers Arbeit war schon in den letzten Jahren ein wichtiges Bindeglied zwischen der Fonds Finanz und Edisoft. Mit seinem Wechsel stärken wir diese Zusammenarbeit noch weiter und investieren in die Zukunft unserer Tochterfirma,“ so Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz.

Fischer ist gebürtiger Münchner und war mehrere Jahre als Vertriebsleiter für den Software-Provider fundsaccess AG tätig. Im Jahr 2018 stieg er als Teamleiter Produktmanagement & IF Systemvertrieb bei der Fonds Finanz ein. In dieser Funktion arbeitete er eng mit den Verantwortlichen bei Edisoft zusammen. Unter seiner Leitung wurde die technologische Weiterentwicklung der Investmentberatungsplattform Advisor´s Studio maßgeblich vorangetrieben. Darüber hinaus war er für die Entwicklung neuer Features und Tools weiterer Edisoft-Produkte zuständig und hat die regulatorische Umsetzung von MiFID II und ESG betreut.