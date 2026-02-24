Newsletter
Raphael Schöttler übernimmt Capital Markets und Business Development bei KanAm

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Copyright KanAm Grund Group
Raphael Schöttler

Dr. Raphael Schöttler (39) hat Anfang Februar die Leitung des Bereichs Capital Markets and Business Development bei der KanAm Grund Group übernommen. Er verantwortet die Weiterentwicklung beider Bereiche mit dem Ziel, die Kapitalmarktkompetenz des Unternehmens auszubauen und das Wachstum zu unterstützen.

Der Verantwortungsbereich von Schöttler umfasst der Mitteilung von KanAm zufolge insbesondere die Analyse von Markt- und Wettbewerbstrends, die strategische Positionierung der KanAm Grund Group sowie die Initiierung und Umsetzung neuer Produkt- und Wachstumsinitiativen in Zusammenarbeit mit den Unternehmensbereichen Investment Management, Fund Management, Sales und weiteren relevanten Abteilungen.

Schöttler ist seit September 2023 bei der KanAm Grund Group beschäftigt. Als Head of Financing/Treasury war er bislang für die Weiterentwicklung der Finanzierungsstrategie des Unternehmens verantwortlich. Neben der Finanzierung des Portfolios lag sein Schwerpunkt auf der Pflege bestehender Bankbeziehungen sowie der Gewinnung neuer Finanzierungspartner.

Zuvor Geschäftsführer einer digitalen Kreditplattform

Vor seinem Eintritt bei der KanAm Grund Group war Schöttler den Angaben zufolge Geschäftsführer der Loanboox GmbH, einer digitalen Kreditplattform für Finanzierungslösungen, und leitete dort den Auf- und Ausbau im deutschen und österreichischen Markt. Zuvor war er bei der Deutschen Bank tätig, wo er unter anderem den Aufbau einer internen Einheit für Produktinnovation begleitete. Darüber hinaus war er an der Entwicklung eines P2P-Kreditmarktplatzes beteiligt und Mitgründer eines digitalen Asset Managers. 

Er studierte Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics and Political Science und wurde an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit zu Immobilienpreisen promoviert. Auslandsaufenthalte führten ihn zudem an die Guanghua School der Peking University sowie an die Harvard University, so KanAm.

