Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Führungswechsel bei Baloise: Matthias Hilgert übernimmt IT-Ressort

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Matthias Hilgert
Foto: Baloise
Matthias Hilgert

Die Baloise in Deutschland stellt sich in der IT-Führung neu auf. Zum 1. November übernimmt Dr. Matthias Hilgert das Vorstandsressort Informationstechnologie. Er folgt auf Manuela Moog, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Hilgert ist seit zehn Jahren bei Baloise tätig und hat dort zuletzt als Chief Transformation Officer die digitale Weiterentwicklung des Unternehmens mitgestaltet. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen in der Versicherungs- und Bankenbranche aktiv. Berufliche Stationen führten ihn unter anderem zur heutigen Aareal Bank sowie zur Ergo Versicherungsgruppe, wo er als Projektleiter und Manager für IT-Strategie tätig war.

Das könnte Sie auch interessieren:

2015 wechselte Hilgert zu Baloise in Deutschland, damals noch unter dem Namen Basler Versicherungen. Dort leitete er zunächst die Abteilung für Projekte und Prozesse und begleitete wichtige Digital- und Transformationsinitiativen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/fuehrungswechsel-bei-baloise-matthias-hilgert-uebernimmt-it-ressort-705749/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.