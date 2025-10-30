Führungswechsel bei Baloise: Matthias Hilgert übernimmt IT-Ressort

Hilgert ist seit zehn Jahren bei Baloise tätig und hat dort zuletzt als Chief Transformation Officer die digitale Weiterentwicklung des Unternehmens mitgestaltet. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen in der Versicherungs- und Bankenbranche aktiv. Berufliche Stationen führten ihn unter anderem zur heutigen Aareal Bank sowie zur Ergo Versicherungsgruppe, wo er als Projektleiter und Manager für IT-Strategie tätig war.

2015 wechselte Hilgert zu Baloise in Deutschland, damals noch unter dem Namen Basler Versicherungen. Dort leitete er zunächst die Abteilung für Projekte und Prozesse und begleitete wichtige Digital- und Transformationsinitiativen.