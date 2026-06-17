Führungswechsel bei Deurag: Kempchen übernimmt, Mielke geht

Die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung stellt ihren Vorstand zum 1. Januar 2027 neu auf. Daniel Kempchen (43) übernimmt das Amt des Vertriebsvorstands. Er folgt auf Stephan Mielke (50), der zeitgleich innerhalb der Signal Iduna Gruppe die Leitung der Freien Vertriebe übernimmt.

Kempchen leitet derzeit als Vorstandsvorsitzender die Signal Iduna Ungarn (SIHU). Diese Position übernahm er 2025. Zuvor verantwortete er seit 2018 als Vorstandsmitglied den Vertrieb, das Marketing und die Produktentwicklung des ungarischen Versicherers. In seiner bisherigen Laufbahn durchlief er zudem mehrere Fach- und Führungspositionen in der Versicherungsbranche.

Mielke kehrt in den Konzern zurück

Mielke wechselt zum Jahreswechsel zurück in die Konzernstruktur der Signal Iduna Gruppe. In den Vorstand der Deurag war er 2023 berufen worden. Seine Laufbahn im Unternehmen begann bereits 2009.

Seitdem bekleidete er verschiedene Führungspositionen im Vertrieb, unter anderem als Verkaufsdirektor sowie als Gebietsdirektor in Bremen und Oldenburg. Anschließend wechselte er in den Vorstand der Deurag. In seiner neuen Funktion bei den Freien Vertrieben folgt Mielke auf Ulrich Scheele, der in den Ruhestand tritt.