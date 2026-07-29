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Nadine Schmidhuber leitet ab August den Maklervertrieb Süd der Inter

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Nadine Schmidhuber übernimmt die Leitung des Maklervertriebs Süd bei der Inter
Foto: Inter Versicherungsgruppe
Nadine Schmidhuber übernimmt die Leitung des Maklervertriebs Süd bei der Inter.

Die Inter Versicherungsgruppe besetzt die Leitung ihrer Makler-Region Süd neu: Nadine Schmidhuber, zuletzt bei der UniVersa tätig, übernimmt ab 1. August die Verantwortung für ein zehnköpfiges Team.

Die Inter Versicherungsgruppe hat Nadine Schmidhuber (37) zum 1. August als Leiterin der Makler-Region Süd verpflichtet. Schmidhuber führt in dieser Funktion ein zehnköpfiges Team und trägt die Verantwortung für den Ausbau des Maklervertriebs in Süddeutschland. Sie berichtet an Fabian Ober, der seit Januar 2026 als Bereichsleiter die gesamte Makler-Organisation der Inter verantwortet.

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Schmidhuber bringt knapp zwei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Versicherungswirtschaft mit. Zuletzt war sie als Maklerbetreuerin bei der Universa Lebensversicherung tätig. Sie folgt auf Andreas Krüger, der innerhalb der Makler-Organisation der Inter ein anderes Aufgabengebiet übernimmt.

„Mit Nadine gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für uns, die ein tiefes Verständnis für die Anforderungen des Markts, die Bedürfnisse unabhängiger Maklerinnen und Makler sowie die Dynamik erfolgreicher Vertriebsorganisationen mitbringt“, sagt Ober.

Inter stärkt Maklervertrieb in Süddeutschland

Mit der Personalie will die Inter ihre Stellung im Maklermarkt ausbauen und Wachstumsimpulse setzen. Der Mannheimer Versicherer beschäftigt insgesamt über 1.600 Mitarbeiter, davon rund 950 am Unternehmenssitz.

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