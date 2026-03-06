Geopolitische Spannungen treiben Gold – doch kurzfristig droht eine Konsolidierung

Die jüngste Eskalation nach den israelischen und US-amerikanischen Angriffen auf den Iran hat die Marktpsychologie verändert: Über die unmittelbaren militärischen Auswirkungen hinaus hat der Konflikt die Sorgen vor einer breiteren regionalen Instabilität, Unterbrechungen der Energieversorgung und globalen wirtschaftlichen Folgewirkungen neu entfacht.

Die Ölmärkte reagierten heftig auf das Risiko von Angebotsschocks in einer Region, die für die globalen Rohölströme zentral ist, während Gold und Silber aufgrund erneuter Risikoaversion zulegten. Gleichzeitig blieben die Aktienmärkte trotz der Schwere der Schlagzeilen verhalten, was die traditionelle Rolle von Gold als defensives Investment in Zeiten geopolitischer Spannungen unterstreicht.

Der anfängliche Aufschwung des Goldpreises verblasste jedoch schnell. Das Edelmetall hatte Mühe, seine Gewinne auszubauen und die Preise handelten in einer engen Spanne, während die Realrenditen stiegen und der US-Dollar fester tendierte. Eine bärische Abflachung der US-Zinskurve stützt in dieser Konstellation tendenziell den Dollar, während ein stärkerer Dollar weitere Gewinne beim Goldpreis deckelt.

Gold benötigt Verschnaufpause trotz unterstützendem Makro-Umfeld

Aus makroökonomischer Sicht bleibt das Umfeld für Edelmetalle günstig. Der Ausbruch des Krieges, neue Unsicherheiten bezüglich der US-Zölle und eine höher als erwartete Erzeugerpreisinflation in den USA schaffen ein fundamental konstruktives Umfeld für Gold. Die technischen Bedingungen deuten jedoch darauf hin, dass die Rallye kurzfristig überdehnt sein könnte. Gold handelt nahe seinem Allzeithoch von 5.595 US-Dollar und es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis dieses Niveau überschritten werden kann.

Positionierungsdaten deuten zudem darauf hin, dass es kaum spekulative Exzesse gibt. Die Netto-Long-Positionen an den Terminmärkten haben sich entspannt, ETF-Bestände verzeichneten nur bescheidene Zuwächse bei Gold und die Zuflüsse in Silber-ETFs waren gemischt. Die COMEX-Lagerbestände für beide Metalle sind gesunken, was frühere Verzerrungen abmilderte und potenziell die Volatilität verringert. Zusammengenommen deutet dies darauf hin, dass der strukturelle Ausblick zwar unterstützend bleibt, der Markt jedoch eine Konsolidierungsphase benötigen könnte, bevor die Gewinne weiter ausgebaut werden.

Die Geopolitik wirkt nicht isoliert. Rechtsstreitigkeiten um die Umsetzung von US-Zöllen und Vorschläge für umfassendere Zollmaßnahmen haben zusätzliche Unsicherheit in die Handelspolitik gebracht. Gleichzeitig verzeichneten die US-Erzeugerpreise ihren größten monatlichen Anstieg seit Anfang 2025, was die Sorge vor einem Wiedererwachen des Inflationsdrucks verstärkt. In einem Umfeld, in dem Handelsunsicherheit, fiskalische Expansion und Inflationsdruck aufeinandertreffen, verstärkt sich die Attraktivität von Gold als Absicherung erheblich.

Anleger stürzen sich auf Gold-ETFs

Jenseits der Preisbewegung liefern die Kapitalströme eine starke Bestätigung für die Relevanz von Gold. Als sich der Iran-Konflikt intensivierte und die globalen Aktien schwächelten, leiteten Anleger erhebliches Kapital in goldbesicherte börsengehandelte Fonds (ETFs). Jüngste Daten zeigen wöchentliche Zuflüsse in Milliardenhöhe in globale Goldfonds, was mehrere aufeinanderfolgende Wochen mit starker Nachfrage markiert. Die Zuflüsse seit Jahresbeginn bewegen sich auf einem Niveau, das frühere Jahresrekorde übertreffen könnte, was eine entschlossene Portfolio-Umschichtung hin zu defensiven Vermögenswerten unterstreicht.

Allein der Januar verzeichnete einen der stärksten Monate für Gold-ETF-Zuflüsse seit Beginn der Aufzeichnungen. Diese Beschleunigung deutet eher auf institutionelle Überzeugung als auf kurzfristige Spekulation hin. Auch Silber-ETFs haben Aufmerksamkeit erregt, obwohl die Anlegerpräferenz im aktuellen Umfeld aufgrund der direkteren Safe-Haven-Eigenschaften Gold zu bevorzugen scheint.

Gold bleibt ultimativer Portfolio-Stabilisator

In Zeiten erhöhter geopolitischer Spannungen fungiert Gold tendenziell als primärer Stabilisator innerhalb eines Portfolios. Silber kann die Position ergänzen, doch seine Doppelrolle als Edel- und Industriemetall macht es empfindlicher gegenüber Wachstumserwartungen.

Anleger könnten in Betracht ziehen, einen bedeutenden, aber angemessenen Anteil ihres Portfolios in Edelmetall-ETFs zu investieren, wobei Gold aus Stabilitätsgründen stärker gewichtet werden sollte. Das strukturelle Argument für Gold wird zusätzlich durch die Sorge über die steigende Geldmenge, ausufernde Haushaltsdefizite und Rekordstände der Staatsverschuldung gestärkt. Diese Faktoren haben historisch gesehen die Rolle von Gold als monetäre Absicherung untermauert.

Gold visiert 6.000 US-Dollar bei steigenden geopolitischen Risiken an

Der kräftige Anstieg von Gold seit Jahresbeginn spiegelt eine klassische „Risk-off“-Positionierung wider. Anleger suchen Schutz vor geopolitischer Instabilität, steigenden Inflationserwartungen und der Möglichkeit, dass die Realrenditen begrenzt bleiben, selbst wenn die Verbraucherpreise steigen.

Wenn Öl aufgrund von Sorgen vor Versorgungsengpässen statt boomenden Wachstums steigt, profitiert Gold doppelt: von Zuflüssen in den „sicheren Hafen“ und von seiner Rolle als Inflationsschutz. Da die geopolitischen Risiken eine neue Dimension erreicht haben, könnte Gold bis zum Jahresende problemlos auf 6.000 US-Dollar steigen.

Gold hat die wichtigsten Aktienindizes zu Beginn des Jahres deutlich übertroffen, was die Angst der Anleger widerspiegelt. Über Zeiträume von mehreren Jahrzehnten haben Aktien jedoch historisch gesehen stärkere Zinseszinseffekte erzielt. Diese Divergenz unterstreicht einen wesentlichen Punkt: Gold ist kein Ersatz für Aktien, sondern eine Ergänzung zu ihnen. Seine Hauptfunktion besteht darin, makroökonomische und geopolitische Risiken innerhalb eines diversifizierten Portfolios zu mindern.

Rallye pausiert, aber Bullen-Argumente bleiben bestehen

Das Zusammenwirken der Eskalation im Nahen Osten, des Inflationsdrucks, der Zollunsicherheit und der fiskalischen Belastungen schafft ein strukturell unterstützendes Umfeld für Gold. Nach einem starken Anstieg deuten technische Indikatoren jedoch darauf hin, dass der Markt eine Pause benötigen könnte, um den überkauften Zustand abzubauen. Sofern die geopolitischen Spannungen nicht weiter eskalieren, erscheint eine Konsolidierung wahrscheinlicher als ein plötzlicher Preissprung in naher Zukunft. Strategisch bleibt Gold durch Risk-off-Ströme und eine anhaltende ETF-Nachfrage untermauert; daher bleibt die Rolle von Gold als „Portfolio-Versicherung“ fest intakt.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income Shares.