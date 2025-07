Global-Finanz kooperiert mit Dipay bei alternativen Vergütungsmodellen

Der Bonner Allfinanz-Vertrieb Global-Finanz baut sein bundesweites Partnernetzwerk um neue digitale Vergütungsstrukturen aus. Dafür hat Global Finanz eine strategische Partnerschaft mit der Dipay GmbH geschlossen, einem auf alternative Vergütungskonzepte spezialisierten Technologieanbieter aus Limbach-Oberfrohna.

Ziel der Kooperation ist es, neue Honorarmodelle und Servicepauschalen in der Kundenberatung zu verankern und über die Dipay-Plattform abzuwickeln. Diese übernimmt neben der digitalen Dokumentation und Zahlungsabwicklung auch Schulung und Beratung rund um die neue Vergütungslogik.

„Als unabhängiger Allfinanz-Dienstleister setzen wir seit Jahrzehnten Maßstäbe in der ganzheitlichen Vermögensberatung“, sagt Bernd Steinhart, Vorstand Vertrieb bei Global-Finanz. „Mit Dipay digitalisieren wir nun unsere Vergütungsstrukturen“, so Steinhart. Dies sei ein konsequenter Schritt in Richtung Zukunft.

Dipay versteht sich als technische Brückenbauerin für unabhängige Beraterinnen und Berater, die ihre Dienstleistungen jenseits der klassischen Provisionsmodelle anbieten wollen. Gründerin und Geschäftsführerin Handan Isik sieht in der Zusammenarbeit einen Meilenstein: „Mit Global-Finanz gewinnen wir einen starken Partner. Die Zusammenarbeit unterstreicht unseren Anspruch, die führende Lösung für unabhängiges Vergütungsmanagement in der Branche zu sein.“

Die Einführung der neuen Modelle soll nicht nur die Prozesse für Berater vereinfachen, sondern auch die Kundenbindung stärken. Dazu sollen zusätzliche Dienstleistungen über Servicepauschalen und individuelle Honorare flexibler gestaltet werden können. „Wir wollen unseren 230.000 Kunden einen starken und dynamischen Service bieten, indem wir weitere Services und Assistance-Leistungen anbieten und uns so vom Markt abheben“, so Steinhart.

Der Druck auf etablierte Vergütungsmodelle steigt. Gerade in der Finanzberatung wächst die Nachfrage nach fairen, transparenten und rechtssicheren Alternativen zur klassischen Courtage – ein Trend, dem die neue Partnerschaft Rechnung trägt.