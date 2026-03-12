Gold glänzt – aber wie lange noch?

Wer sich aktuell mit seiner Finanzanlage beschäftigt, kommt kaum am Thema Gold vorbei, so stark ist der Hype derzeit. Der Grund ist einfach: Der Preis für das Edelmetall hat sich innerhalb der vergangenen beiden Jahre mehr als verdoppelt. Auf 3-Monatssicht steht derzeit ein Zuwachs von rund 20 Prozent auf knapp 4.400 Euro pro Feinunze.

„Es gibt drei Gründe für den Hype“, sagt Andreas Rapp, Leiter Private Banking bei Ellwanger & Geiger. Erstens konnte man beobachten, dass sich viele Staaten unabhängiger vom US-Dollar machen wollten. In der Folge haben Zentralbanken ihre Goldreserven zulasten von US-Staatsanleihen erhöht. So ist auch der Anteil des US-Dollar an den Weltwährungsreserven gesunken. Zweitens hat die Nachfrage von Investoren nach einem sicheren Hafen und Inflationsschutz die Nachfrage befeuert. Drittens bleibt auch die Schmuckindustrie ein weltweit großer Nachfrager nach Gold.

Kein Selbstläufer

„Gold sollte eine strategische Position in der Vermögensallokation sein“, so Rapp. „Ich warne jedoch vor zyklischen Investitionen und überzogenen kurzfristigen Erwartungen.“ Wer in Gold investiert, sollte immer einen langfristigen Anlagehorizont haben. Auch viele Krisenentwicklungen seien bereits eingepreist, weshalb selbst der Ausbruch von Kriegen kurzfristig nicht zwangsläufig zu steigenden Goldpreisen führen müsse.

Was vielen zudem nicht bewusst sei, ist die direkte Abhängigkeit zum US-Dollar. „Im vergangenen Jahr ist beispielsweise der schwache US-Dollar bei vielen Goldanlegern gar nicht wahrgenommen worden, weil das Edelmetall so stark im Preis gestiegen ist.“ Dies müsse indes nicht so bleiben. In Euro denkende Anleger sollten beachten, dass eine schwächere US-Leitwährung zu Verlusten führen kann, selbst wenn der Goldpreis zulegt.

Goldkauf ist nicht Goldkauf

Anlegern bieten sich verschiedene Möglichkeiten, Gold zu erwerben. Neben dem physischen Kauf bietet sich auch die Möglichkeit, per ETC (Exchange Traded Commodities) in Xetra-Gold und Euwax Gold II in physisch besichertes Gold zu investieren. Nach zwölf Monaten ist ein Verkauf steuerfrei. Risikofreudigere Anleger können sich mit Investitionen in Goldminenaktien auseinandersetzen. Diese weisen in der Regel eine hohe Korrelation zum Goldpreis auf. Hier gilt die Faustregel, dass ein Einstieg im Vergleich zum Goldpreis um einen Faktor 2 gehebelt ist.