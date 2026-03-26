Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Gold: Schnelle Preiserholung nach stärkstem Crash seit 1983 – aber das Umfeld ist verändert

Veröffentlichung: - Lesezeit 4 min
Foto: ChatGPT
Goldpreis erholt sich nach starkem Einbruch. Zinsen, Öl und Dollar bestimmen die weitere Entwicklung.

Der Goldpreis hat sich nach einem der stärksten Einbrüche seit Jahrzehnten schnell erholt. Doch die Hintergründe zeigen, dass sich das Marktumfeld grundlegend verändert hat. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Aufwärtstrend noch intakt ist.

Der Goldpreis erholte sich wieder auf aktuell 4.549 US-Dollar, nachdem dieser zu Wochenbeginn kurzzeitig auf 4.100 US-Dollar eingebrochen war. Der Wochenverlust zum Freitag um die 4.500 US-Dollar stellte bereits den stärksten Rückgang seit 43 Jahren (1983) dar. Gold ist nach der landläufigen Definition offiziell im Bärenmarkt mit einem Minus von aktuell noch 19 % vom Allzeithoch bei 5.595 US-Dollar Ende Januar. Investoren und Analysten sind vom „Safe-Haven-Paradoxon“ verunsichert, da der Goldpreis trotz der Eskalation im Mittleren Osten fällt, was entgegen dem gängigen Narrativ ist.

Vor dem Crash waren sich die Investoren weitgehend einig, dass ein Krieg nur bullisch für den Goldpreis sein könne. Genau deshalb wurde dieser Krieg im Vorfeld eingepreist, wobei das Sentiment ungebrochen bullisch war, sodass jedermann Long ging, in Erwartung, der Goldpreis würde bald bei 6.000 US-Dollar stehen. Nun zeigt sich, dass zumindest der letzte Teil der historisch starken Rallye der letzten beiden Jahre spekulativ getrieben wurde und fundamental zumindest kurzfristig nicht untermauert war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Anstieg des Rohölpreises, steigende Inflationserwartungen und höhere Zinsen führten zu einer sinkenden Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen seitens der Fed und brachten neue Sorgen vor einer größeren Rezession. Die Fed ist mittlerweile komplett zurückgerudert, und erste Notenbanker sprechen von Zinserhöhungen anstatt Zinssenkungen in diesem Jahr. Die RBA hob die Zinsen bereits als erste Notenbank an. Das zuvor bullische Narrativ für Gold hatte sich damit vollständig gedreht, was erklärt, warum viele Marktteilnehmer in diesem spekulativ völlig überlaufenen Long-Trade die Reißleine zogen und verkauften. Mit Margin Calls aufgrund des Krieges hat dieser Preiseinbruch nichts zu tun, da sich die Aktienmärkte bislang relativ stabil gehalten haben.

Regime-Wechsel, kein Pullback

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

1 2 3 4Startseite

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/gold-schnelle-preiserholung-nach-staerkstem-crash-seit-1983-aber-das-umfeld-ist-veraendert-714840/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.