Goldman Sachs AM startet aktive ETFs mit Fokus Unternehmensanleihen aus EMEA

Beide Strategien der Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF und der Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF investieren aktiv vor allem in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating und sind dadurch in der Lage, eine langfristige Rendite zu erzielen.



Aktive ETFs verbinden die Vorteile von aktiv gemanagten Strategien mit der Transparenz, Flexibilität und den potenziellen Kostenvorteilen eines ETF-Mantels. Ein aktiver Managementansatz kann Anlegern dabei helfen, Marktineffizienzen zu nutzen, turbulente Phasen zu durchlaufen und dank einer aktiven Wertpapierauswahl unternehmensspezifische Risiken zu mindern.

Gemanagt werden die ETFs bei Goldman Sachs Asset Management vom Fixed Income and Liquidity Solutions Team. Dieses vereint mehr als 370 Finanzexperten mit fundierter Fachkenntnis in verschiedenen Regionen, Sektoren und Märkten und betreut weltweit Anlagewerte in Höhe von über 1,75 Billionen US-Dollar.



Die beiden Produkte sind die ersten aktiven ETFs, die von Goldman Sachs Asset Management in EMEA eingeführt wurden. 2024 hatte das Unternehmen sein aktives ETF-Angebot in den USA verdoppelt, was die stetig wachsende Nachfrage nach ETFs und deren erweiterte Möglichkeiten widerspiegelt.

Die neuen ETFs sind an der London Stock Exchange und der Deutschen Börse notiert und werden in Schlüsselmärkten in EMEA registriert.



Hilary Lopez, Leiterin des Third Party Wealth Geschäfts in EMEA bei Goldman Sachs Asset Management, erklärte dazu: „Wir sehen den Markt für aktive ETFs weiterhin auf Wachstumskurs, insbesondere im festverzinslichen Bereich. Die jüngsten Entwicklungen zeigen eine starke Nachfrage nach aktiven Strategien, mit weltweit bemerkenswerten Zuflüssen bei aktiven festverzinslichen ETFs. Mit den neuen ETFs unterstreichen wir unser Engagement, für Anleger das volle Potenzial des Marktes für festverzinsliche Wertpapiere auszuschöpfen – mit dem zusätzlichen Vorteil, durch aktives Management zur Ergebnisoptimierung beizutragen.“



Und Kay Haigh, globaler Co-Leiter für festverzinsliche Wertpapiere und Liquiditätslösungen bei Goldman Sachs Asset Management, sagte: „Das festverzinsliche Umfeld bietet 2025 ein vielversprechendes Bild: Die Renditen sind auf einem Zehnjahreshoch, und der makroökonomische Hintergrund ist, auch dank der gelockerten Geldpolitik, günstig. Gleichzeitig unterscheiden sich Emittenten und Sektoren in ihren Fundamentaldaten und bieten Ansatzpunkte für ein aktives Management. Mit unseren Strategien helfen wir Anlegern dank unserer Kompetenzen im Bereich Unternehmensanleihen, Chancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu steuern.“

Goldman Sachs Asset Management verwaltet derzeit weltweit 49 ETF-Strategien, die zum 31. Dezember 2024 ein Vermögen von über 38,7 Milliarden US-Dollar ausmachten.