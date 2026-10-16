Goldpreis: Was für eine Trendwende noch fehlt

Nach der scharfen Korrektur hat sich der Goldpreis erholt. Höhere Renditen und ein starker Dollar bremsen das Edelmetall, während Zentralbankkäufe und geopolitische Risiken es stützen. Entscheidend ist, welche Kräfte sich in den kommenden Monaten durchsetzen.

Nachdem Gold im Januar 2026 über 5.500 US-Dollar je Unze geklettert war, erlebte es eine scharfe Korrektur. Steigende Renditen von US-Staatsanleihen, ein stärkerer Dollar sowie die Erwartung einer weiteren Straffung durch die US-Notenbank Fed stellen die Attraktivität von Gold als sicheren Hafen auf die Probe. Dennoch hat der jüngste Rücksetzer die Kräfte, die den außergewöhnlichen Anstieg von Gold getragen haben, nicht beseitigt. Geopolitische Spannungen, Sorgen über die Staatsverschuldung und anhaltende Käufe der Zentralbanken bleiben wichtige Säulen der Nachfrage. Diese strukturellen Treiber konnten den unmittelbaren Druck durch höhere Zinsen bisher jedoch noch nicht überwinden.

Auch wenn die jüngste Erholung ermutigend ist, bestätigt sie noch nicht das Ende der Korrektur. Gold bleibt zwischen zwei gegensätzlichen Kräften gefangen: der Nachfrage nach Schutz vor finanzieller sowie geopolitischer Unsicherheit und den Opportunitätskosten für das Halten eines zinslosen Vermögenswerts. Die nächste nachhaltige Bewegung wird wohl davon abhängen, welche Kraft sich durchsetzt.

Steigende Anleiherenditen setzen Gold unter Druck

Zinssätze bleiben einer der wichtigsten kurzfristigen Treiber des Goldpreises. Im Gegensatz zu Staatsanleihen oder Geldeinlagen erwirtschaftet Gold keine laufenden Erträge. Wenn die Renditen von Staatsanleihen steigen, können Anleger mit verzinslichen Anlagen mehr verdienen, was das Edelmetall weniger attraktiv macht. Der US-Dollar sorgt für zusätzlichen Druck. Da Gold international in Dollar gehandelt wird, verteuert ein ständiger Dollar-Anstieg das Metall für Käufer, die andere Währungen nutzen. Dieser Zusammenhang zeigte sich deutlich während des jüngsten Ausverkaufs, als ein stärkerer Dollar und steigende Anleiherenditen den Spot-Goldpreis am 7. Oktober auf etwa 4.108 US-Dollar drückten.

Dem Verhalten der Fed kommt nun eine große Bedeutung zu. Am 9. Oktober deuteten die Futures-Märkte laut CME FedWatch auf eine Wahrscheinlichkeit von 19 Prozent für eine Zinserhöhung im Oktober und eine Wahrscheinlichkeit von 84 Prozent für mindestens eine Anhebung um 25 Basispunkte bis Dezember hin. Diese Erwartungen machen Gold anfällig, falls sich die Inflation als hartnäckig erweist und die Währungshüter signalisieren, dass die Geldpolitik restriktiv bleiben muss.

Der Zusammenhang zwischen Gold und Zinssätzen ist keineswegs mechanisch. Wenn höhere Renditen steigende Inflationserwartungen, ein schwindendes Vertrauen in die Finanzpolitik oder finanzielle Instabilität widerspiegeln, suchen Anleger wohl weiter Schutz in Gold als Wertspeicher. Der entscheidende Unterschied liegt zwischen den Nominalrenditen und den Realrenditen (die die Erträge nach Abzug der Inflation messen). Anhaltende Anstiege der Realrenditen stellen einen stärkeren Gegenwind für Gold dar als Erhöhungen der Nominalrenditen, die hauptsächlich durch Inflationserwartungen getrieben werden.

Goldkäufe der Zentralbanken erholen sich im 2. Quartal 2026

Zentralbanken bleiben ein zentraler Baustein des Anlagemotivs für Gold. Regierungen und Reservemanager nutzen das Edelmetall, um Währungsreserven zu diversifizieren, die Abhängigkeit von einzelnen Währungen zu verringern und sich gegen geopolitische sowie finanzielle Risiken abzusichern. Nach Angaben des World Gold Council kauften die Zentralbanken im zweiten Quartal 2026 netto 289 Tonnen Gold - ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Käufe beschleunigten sich nach einem schwächeren ersten Quartal, wobei Polen und China zu den gemeldeten Käufern gehörten. Dennoch lag die Nettonachfrage im ersten Halbjahr unter dem Tempo der Vorjahre, was verdeutlicht, dass die Nachfrage des offiziellen Sektors zwar stark, aber nicht immun gegen Schwankungen ist. Der World Gold Council geht davon aus, dass die Zentralbanken auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 bedeutende Käufer bleiben werden, wenngleich die Jahreskäufe voraussichtlich unter dem Gesamtwert von 2025 liegen dürften. Die Anlegenachfrage - einschließlich des außerbörslichen Handels und Käufen aus Asien - wird als wesentliche Stütze erwartet. Die Zuflüsse in westliche Gold-ETFs könnten weiterhin anfällig für Zinserwartungen und den US-Dollar bleiben.

Diese Nachfrage erklärt auch, warum sich Gold trotz höherer Anleiherenditen widerstandsfähig gezeigt hat. Zentralbanker betonten angesichts der Sorgen über die weltweite Verschuldung und geopolitische Instabilität weiterhin die Rolle von Gold als Reservegut. Das strukturelle Argument geht daher über die Erwartung von Fed-Zinssenkungen hinaus: Käufer akkumulieren Gold zur strategischen Diversifizierung und nicht für kurzfristiges Trading.

Geopolitische Spannungen könnten Goldnachfrage neu entfachen

Der Ruf von Gold als sicherem Hafen wird durch erneute Spannungen zwischen den USA und dem Iran auf die Probe gestellt. Der Konflikt erschüttert die Energiemärkte und trieb die Ölpreise im Laufe des Konflikts zeitweise über 100 US-Dollar pro Barrel. Die erste Reaktion der Märkte war vielschichtig. Ein höheres geopolitisches Risiko kann Gold stützen, aber ein ölpreisbedingter Inflationsschock kann ebenso die Anleiherenditen und den Dollar nach oben treiben. Wenn Anleger erwarten, dass die Fed auf eine hartnäckige Inflation mit einer strengeren Geldpolitik reagiert, könnte Gold fallen - selbst wenn die geopolitische Unsicherheit zunimmt.

Eine glaubwürdige Deeskalation könnte die Nachfrage nach unmittelbarem Schutz verringern, aber sie könnte auch die Ölpreise, Inflationserwartungen und Anleiherenditen dämpfen und so ein günstigeres Umfeld für das Edelmetall schaffen. Umgekehrt könnte eine anhaltende Störung der Energieversorgung die Inflationssorgen verstärken und die Zinsen auf hohem Niveau halten, was die Erholung von Gold begrenzen würde.

Anleger sollten daher über die Schlagzeilen hinausblicken. Die Auswirkungen auf Gold hängen davon ab, wie geopolitische Entwicklungen die Erwartungen an Inflation, Realrenditen, den Dollar und die Finanzstabilität verändern - und nicht allein vom Ausmaß der Unsicherheit.

Goldpreis-Ausblick und wichtige Chartmarken

Aus technischer Sicht hat der Abwärtstrend seit dem Hoch im Januar im Bereich von 4.000 US-Dollar eine Unterstützung gefunden, wobei sich im Chart ein mögliches höheres Tief abzeichnet. Der RSI-Indikator (Relative Strength Index) hat sich wieder in den Bullenmarktbereich bewegt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Dynamik verbessert und die Chancen auf eine Trendwende steigen. Trotz dieser Stimmungsaufhellung ist ein entscheidender Ausbruch über den Widerstand bei 4.755 US-Dollar erforderlich, um zu bestätigen, dass ein neuer Aufwärtstrend eingesetzt hat.

Während unser langfristiger Ausblick für Gold bullisch bleibt, zeigt sich die nahe Zukunft zweigeteilt. Die Erholung von Gold aus dem Bereich um 4.000 US-Dollar deutet darauf hin, dass Käufer nach der jüngsten Korrektur bereit sind einzusteigen. Für eine nachhaltige Erholung braucht es jedoch mehr als bloße Schnäppchenjagd. Wir rechnen im aktuellen makroökonomischen Umfeld in den nächsten Monaten mit einer weitgehenden Seitwärtsbewegung. Potenzielle Katalysatoren für die Oberseite sehen wir in einem schwächeren Wirtschaftswachstum, neuen geopolitischen Schocks, sinkenden Zinserwartungen sowie erneuten Käufen. Ein solides Wachstum, steigende Renditen und ruhigere Märkte könnten die Preise hingegen weiter unter Druck halten.

Eine nachhaltige Bewegung Richtung 4.500 US-Dollar würde eine dynamischere Entwicklung, einen günstigeren Zinsausblick oder eine erstarkende Anlegenachfrage erfordern. Im Gegensatz dazu bleibt ein Test der 4.000-US-Dollar-Marke kurzfristig möglich, falls die Inflation anzieht, der Dollar weiter zulegt und die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich weiterer Fed-Straffungen schärfen. Ein deutlicher Unterbruch dieser Marke würde die Belastbarkeit der jüngsten Käufe auf die Probe stellen.