Google-Trends signalisiert neues Kaufinteresse an Bitcoin

In der weltweiten Google-Trends-Auswertung über fünf Jahre hat das relative Suchvolumen für „how to buy bitcoin“ soeben den Höchstwert von 100 erreicht. Dieser Wert markiert innerhalb des gewählten Zeitraums das größtmögliche relative Interesse. Der Anstieg fällt deutlich aus und signalisiert eine spürbare Verschiebung in der Suchnachfrage.

Bemerkenswert ist der zeitliche Kontrast: Erst vor wenigen Wochen, im Januar, erreichten die weltweiten Suchanfragen zu „how to sell bitcoin“ ebenfalls den Maximalscore von 100. Innerhalb kurzer Zeit hat sich damit der Schwerpunkt von Verkaufsthemen hin zu Kaufanleitungen verlagert.

Parallel zu den Suchdaten zeigen Aufrufzahlen großer Krypto-Börsen und Handelsplattformen eine Bewegung in dieselbe Richtung – auch wenn die Februar-Daten noch nicht vollständig vorliegen.

Für den Sprung von Dezember 2025 auf Januar 2026 weisen die meisten Anbieter steigende Klickzahlen aus – etwa BingX mit plus 21,39 Prozent, die deutsche Krypto-Plattform Bison mit plus 14,31 Prozent und der Multi-Asset-Broker eToro mit plus 7,6 Prozent. In der Breite überwiegen Zuwächse, mit wenigen Ausnahmen wie Coinbase (minus 2,29 Prozent), wie die Grafik von boersen-parkett.de zeigt. Das spricht für ein wieder anziehendes Interesse am Kryptomarkt.

Auch abseits der Trendwende beim relativen Suchvolumen gibt es aus Anlegersicht ein weiteres, handfestes Signal: die Kapitalzuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs. Nach drei Handelstagen in Folge mit deutlichen Nettozuflüssen deutet sich eine spürbare Rückkehr der Nachfrage an. Am 24.02.2026 lagen die Nettozuflüsse bei 257,7 Millionen US-Dollar, am 25.02.2026 folgte mit +506,6 Millionen US-Dollar ein besonders starker Ausschlag – und gestern kamen erneut +254,4 Millionen US-Dollar hinzu.