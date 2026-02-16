Google überzeugt mit Zahlen – doch die KI-Rendite bleibt offen

KI-Narrative im Vergleich: Meta liefert Zahlen, Google Visionen



Die jüngsten Quartalsberichte von Microsoft und Meta verdeutlichten, wie sensibel der Markt auf KI-Kommunikation reagiert. Während Microsoft trotz Wachstum stark abgestraft wurde, überzeugte Meta mit klar quantifizierten KI-Effekten im Werbegeschäft. Google bewegt sich inhaltlich näher an Meta, ohne jedoch vergleichbare Kennzahlen liefern zu können.CEO Sundar Pichai verwies darauf, dass Alphabet im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen Jahresumsatz von über 400 Milliarden US-Dollar erzielt habe, getragen insbesondere von YouTube und Cloud. Diese Entwicklung entsprach jedoch weitgehend den Erwartungen und war bereits im Aktienkurs reflektiert. Positiv hervorzuheben sind Fortschritte im KI-Ökosystem: Gemini 3 Pro verarbeitet ein Vielfaches der Tokenmenge seines Vorgängers, über acht Millionen kostenpflichtige Gemini-Enterprise-Lizenzen wurden innerhalb weniger Monate verkauft, die Serving-Kosten konnten um 78 Prozent gesenkt und neue KI-Funktionen in zentrale Produkte integriert werden. Dennoch bleibt offen, wie stark diese Fortschritte bislang zur Margenverbesserung oder zu zusätzlichem Umsatz im Kerngeschäft beigetragen haben.



Investitionen steigen – Transparenz wird entscheidend



Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen deutlich stärker als im Vorjahr, was historisch nicht ungewöhnlich ist. Gleichzeitig kündigte Google für 2026 Investitionen von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar an, insbesondere für Rechenzentrumsinfrastruktur. Bereits im Geschäftsjahr 2025 stiegen die Investitionen in Sachanlagen um 74 Prozent. Finanziert wird dieser Kurs aus einer starken Cashflow-Position und zusätzlichen Anleiheemissionen. Auffällig war das Ausbleiben neuer, schwer greifbarer „KI-Deals“. Stattdessen setzt das Management auf operative Umsetzung und Skalierung. Google bleibt damit das Sinnbild eines stabilen, finanziell äußerst robusten Unternehmens. Doch der Markt fordert mehr: klare, messbare Antworten darauf, welchen wirtschaftlichen Ertrag die massiven KI-Investitionen im Kerngeschäft liefern.