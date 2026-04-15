Gubbi und Investify Tech öffnen Vertriebskanal für tokenisierte Wertpapiere

Die Gubbi AG und Investify Tech gehen eine strategische Kooperation ein. Ziel ist es, Banken, Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern und Maklerpools den Zugang zu Digital Assets nach dem elektronischen Wertpapiergesetz (eWpG) zu erleichtern. Über die Anbindung an den GDX Primary Market sollen tokenisierte Wertpapiere in bestehende Vertriebs- und Beratungslösungen eingebunden werden.

Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von Investify Tech, ordnet die Partnerschaft ein: „Unser Ziel ist es, Finanzdienstleistern eine Plattform zu bieten, über die sie verschiedenste Anlage- und Finanzlösungen technisch einfach integrieren können.“ Mit der Anbindung an den GDX Primary Market erweitere Investify Tech das Angebot um digitale Vermögenswerte. Partner könnten ihren Kunden damit neben klassischen Produkten auch tokenisierte Wertpapiere anbieten.

Tobias Eckl, Vorstand der Gubbi AG, betont vor allem den niedrigeren Einstieg in das Segment. „Wir schaffen gemeinsam einen einfachen Zugang zu Digital Assets nach dem eWpG.“ Der Zugang sei für Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter oder Maklerpools bislang oft komplex gewesen. Durch die technische Integration in die Systeme von Investify Tech werde dieser Schritt nun deutlich einfacher.

Für Finanzdienstleister soll die Lösung vor allem zwei Vorteile bringen: weniger technischer Aufwand und Zugang zu neuen Anlageklassen. Brock sagt: „Sie können neue Anlageklassen technisch integrieren, ohne eigene komplexe Systeme aufbauen zu müssen.“ Offene Plattformarchitekturen gewinnen aus seiner Sicht an Bedeutung. Als Beispiel nennt er die bereits bestehende Zusammenarbeit mit Raisin im Bereich Tages- und Festgeld.

Auch für Endkunden erweitert sich nach Angaben der Partner das Angebot. Eckl verweist auf tokenisierte Wertpapiere wie Sachwertinvestments oder strukturierte Produkte, die neben klassische Investments treten können. Das vergrößere die Möglichkeiten in der Vermögensanlage.

Nach Angaben von Investify Tech ist die neue Lösung bereits im Einsatz. Brock sagt: „Der erste Nutzer ist bereits angebunden und hat Zugang zu tokenisierten Wertpapieren.“ Damit sei die Anbindung nicht nur technisch umgesetzt, sondern werde bereits von B2B-Partnern genutzt.