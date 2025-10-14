Hahn Gruppe startet neuen Publikumsfonds mit Rewe-Fachmarkt in Diez

Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment den geschlossenen Publikums-AIF „Hahn Pluswertfonds 183 – Fachmarktzentrum Diez“ gestartet. Das Investitionsvolumen des alternativen Investmentfonds (AIF) beträgt rund 31,5 Millionen Euro. Anlegerinnen und Anleger können sich damit an einem Nahversorgungsstandort in Rheinland-Pfalz beteiligen.

General­mieter der Immobilie ist die Rewe Group, die am Standort sowohl einen großflächigen Lebensmittelmarkt als auch einen Getränkemarkt betreibt. Der Mietvertrag läuft bis Ende 2042. Zu den Untermietern gehören Fressnapf, Jysk, Sonderpreis, Siemes Schuhcenter sowie Dienstleister aus den Bereichen Textilreinigung und Sicherheitstechnik. Das Zentrum bietet rund 425 kostenfreie Stellplätze.

Das Fachmarktzentrum wurde 1983 und 1989 in zwei Bauabschnitten errichtet und durch regelmäßige Modernisierungen kontinuierlich aufgewertet. Heute umfasst die Immobilie etwa 15.060 Quadratmeter Mietfläche, verteilt auf vier Gebäudekörper mit ebenerdigen Verkaufsflächen.

Das anteilige Eigenkapitalvolumen des Fonds beträgt 20,475 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligung an dem nicht risikogemischten Fonds beträgt 20.000 Euro plus fünf Prozent Agio. Die Beteiligung ist bis Ende 2039 geplant, mit einer prognostizierten Gesamtausschüttung von rund 170 Prozent vor Steuern (inklusive Rückführung der Einlage). Die prognostizierte jährliche Ausschüttung liegt bei 4,75 Prozent, ausgezahlt in vierteljährlichen Tranchen.