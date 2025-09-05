Hitliste Maklerpools: Netfonds legt Augenmerk auf wiederkehrende Erträge

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um eine Stellungnahme zur Entwicklung ihres Unternehmens und des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online in voller Länge. Heute Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG (Platz 3):

„Wir haben unseren Umsatz im Jahr 2024 um fast 25 Prozent auf 237 Millionen Euro gesteigert und verzeichnen neue Höchststände in den Depots, der Vermögensverwaltung sowie im Versicherungs- und Baufinanzierungsbereich. Wir legen besonderes Augenmerk auf die wiederkehrenden Erträge, die bei über 70 Prozent liegen. Mehr als die Hälfte davon sind mittlerweile keine Provisionen mehr. Das macht uns einzigartig.

Im ersten Quartal 2025 sind wir beim Rohertrag um 27 Prozent gewachsen. Unser Angebot wird immer stärker nachgefragt und angenommen. Die Besonderheit von Netfonds besteht darin, dass wir ein echter 360-Grad-Anbieter sind und mittlerweile über die eigene, führende 360-Grad-Plattform „finfire” verfügen. Wir haben die zukünftigen Herausforderungen frühzeitig erkannt und mit unseren mehr als 330 Mitarbeitenden erheblich investiert, um eine erfolgreiche Zukunft für unsere Kunden und Netfonds zu sichern. Wir freuen uns darauf!“

