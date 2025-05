Munich Private Equity kündigt Auszahlungen von 100 Millionen Euro an

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen auf rund 100 Millionen Euro, teilt Munich Private Equity (MPE) mit. Die Höhe der Ausschüttung liegt je nach Private Equity-Dachfonds zwischen zehn und 25 Prozent.

Die folgenden Dachfonds des Unternehmens, das bis Ende 2024 noch als RWB firmiert hat, zahlen der Ankündigung zufolge Ende Juni aus:

International III: rund 12,5 Prozent

International IV: 25 Prozent

Direct Return I: 10 Prozent

Direct Return II: 10 Prozent

Direct Return III: 10 Prozent

„Starkes Signal“

„Fast 100 Millionen Euro an Auszahlungen sind in der aktuellen Marktphase ein starkes Signal“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity. „Während sich Rückflüsse in einzelnen Marktsegmenten zuletzt zurückhaltender entwickelten, beobachten wir im Lower Mid-Market eine stärkere Kontinuität bei den Realisierungen. Unsere breit diversifizierte Strategie mit Fokus auf Zielfonds, die in mittelständische Unternehmen investieren, bewährt sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld.“

Riesen-Fonds International III überschreitet Gewinnschwelle

Der Fonds International III – nach Angaben von Munich Private Equity Deutschlands größter Private-Equity-Dachfonds im Retail-Segment – schüttet rund 12,5 Prozent aus und überschreitet damit die Gewinnschwelle. Beim International IV ist es die erste Auszahlung. Die betreffenden Anlegerinnen und Anleger erhalten 25 Prozent. Der Direct Return III schüttet ebenfalls erstmalig aus. Bei Direct Return I und II ist es die fünfte beziehungsweise dritte Auszahlung.

Die fünf genannten Private-Equity-Dachfonds befinden sich alle in der so genannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert, sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt. Die Auszahlungen enthalten demnach anteilig auch die Rückzahlung des jeweils investierten Kapitals. Im April hatte Munich Private Equity bereits die ersten fünf Auszahlungen im Jahr 2025 geleistet.