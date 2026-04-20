Immer mehr Streitfälle bei Arbeit und Wohnen: Rechtsschutz gewinnt an Bedeutung

Konflikte gehören für viele Menschen zunehmend zum Alltag. Ob im Job, im privaten Umfeld oder im Umgang mit Unternehmen: die Hemmschwelle, Auseinandersetzungen juristisch zu klären, sinkt. Rund ein Drittel der Befragten gibt laut Arag an, heute eher rechtliche Schritte einzuleiten als noch vor wenigen Jahren.

Dass es sich nicht nur um ein Stimmungsbild handelt, zeigen die Schadenzahlen. Vor allem in den zwei Bereichen Arbeit und Wohnen ziehen sie seit Jahren spürbar an. Im Rechtsschutz für Haus und Wohnen steigt die Zahl der gemeldeten Neuschäden von 52.501 Fällen im Jahr 2021 auf 91.544 im Jahr 2025. Das ist ein Plus von rund 74 Prozent in vier Jahren.

Auch im Arbeitsrecht zeigt die Kurve klar nach oben. Dort wachsen die Fallzahlen im selben Zeitraum von 46.592 auf 75.949. Der Zuwachs fällt etwas geringer aus, bleibt aber deutlich. Auffällig ist weniger die Dynamik einzelner Jahre als die Konstanz. Die Zahlen steigen Schritt für Schritt, ohne Rückgänge oder Sondereffekte. Das spricht für einen strukturellen Trend – nicht für kurzfristige Ausschläge.

Konkflikte eskalieren schneller

Mit den Fallzahlen verändert sich auch das Verhalten. Konflikte werden seltener vertagt und häufiger konsequent verfolgt. Jeder Zweite kann sich vorstellen, bei einem Streit rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Rund jeder Dritte informiert sich aktiv über seine Möglichkeiten.

Quelle: Arag Trendmonitor

Der Gang zum Anwalt verliert damit seinen Ausnahmecharakter. Was früher oft der letzte Schritt war, wird heute deutlich früher in Betracht gezogen – und dann auch durchgezogen. Das passt zu einer insgesamt angespannten Lage. Steigende Lebenshaltungskosten, Unsicherheiten im Arbeitsmarkt und komplexere Vertragsbeziehungen sorgen für mehr Reibung. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, Konflikte einfach hinzunehmen.

Digitalisierung wirkt wie ein Beschleuniger

Ein Faktor wird dabei oft unterschätzt: der Zugang. Rechtliche Unterstützung ist heute nur noch wenige Klicks entfernt. Digitale Services, Kundenportale oder schnelle Ersteinschätzungen senken die Hürde, überhaupt aktiv zu werden. Das zeigt sich auch in der Nutzung: 2025 legt die Inanspruchnahme digitaler Zugänge bei der Arag um rund 35 Prozent zu. Das verändert das Verhalten. Wer ohne großen Aufwand prüfen kann, ob sich ein Vorgehen lohnt, entscheidet sich eher dafür, den nächsten Schritt zu gehen.

Mit der Entwicklung verändert sich auch die Rolle von Rechtsschutz. Die steigenden Fallzahlen zeigen: Die Absicherung wird nicht nur abgeschlossen, sondern dann auch tatsächlich genutzt. Für viele Kunden wird damit konkreter, wofür Rechtsschutz gedacht ist.

Es geht weniger um den seltenen Ausnahmefall, sondern um Konflikte, die jederzeit entstehen können. Entsprechend verschiebt sich auch die Wahrnehmung. Rechtsschutz wird stärker als Teil der Alltagsabsicherung gesehen – ähnlich wie andere Policen, die regelmäßig zum Einsatz kommen.

Arbeit und Wohnen im Fokus

Dass die Zahlen gerade in diesen Bereichen steigen, ist kein Zufall. Beide Felder betreffen große Teile der Bevölkerung unmittelbar. Im Job geht es häufig um Kündigungen, Krankmeldungen oder veränderte Bedingungen. Im Wohnumfeld sind es Nebenkosten, Nachbarschaft oder Mieterhöhungen. Auffällig ist dabei ein Detail: Die Bereitschaft, auch kleinere Streitigkeiten juristisch zu klären, nimmt zu. Gerade im Mietbereich wird schneller der rechtliche Weg gesucht, so der Trendmonitor.

„Das Verhalten der Rechtsschutz­kunden ändert sich – ihre Bereitschaft wächst, auch schon bei kleineren, dreistelligen Beträgen die rechtliche Auseinander­setzung mit ihrem Vermieter zu suchen“, sagt denn auch Hanno Petersen, Vorstand Konzern IT und Operations bei Arag SE.

Mit mehr Fällen steigt auch die Komplexität. Viele Konflikte bewegen sich heute in einem Geflecht aus gesetzlichen Regelungen, individuellen Verträgen und sich verändernden Rahmenbedingungen. Für Verbraucher wird es schwieriger, die eigene Position einzuschätzen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Orientierung. Für Vermittler heißt das: Rechtsschutz muss genauer erklärt werden. Kunden wollen wissen, wann die Police greift – und wo nicht. Damit wird Beratung weniger standardisiert und stärker einzelfallbezogen.