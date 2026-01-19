Inter Miami CF und Ergo: Sponsoring flankiert U.S.-Wachstumsstrategie

Die Ergo Group AG geht eine strategische Partnerschaft mit dem U.S.-Fußballclub Inter Miami CF ein. Der Erstversicherer hat einen mehrjährigen Sponsoringvertrag mit dem amtierenden Meister der Major League Soccer unterzeichnet. Parallel dazu kündigt Ergo die Umfirmierung von Next Insurance an, das künftig unter dem Namen „Ergo Next Insurance“ auftritt.

Foto: Ergo Group AG/Inter Miami CF

Die Maßnahmen folgen auf die Übernahme von Next Insurance im Jahr 2025 und markieren einen weiteren Schritt beim Markteintritt von Ergo in den Vereinigten Staaten. Als Teil der Munich Re Gruppe verfolgt Ergo das Ziel, sich auf dem weltweit größten Versicherungsmarkt nachhaltig zu positionieren und ihre Markenbekanntheit dort gezielt auszubauen.

Beide Schritte sind in die neue Geschäftsstrategie eingebettet, die der Konzern Ende 2025 vorgestellt hat. Bis 2030 will das Unternehmen seine internationale Präsenz substanziell erweitern und zugleich die globale Wahrnehmung der Marke stärken. Das Sponsoring in der Major League Soccer und das Rebranding des U.S.-Geschäfts gelten dabei als zentrale Bausteine.

„Die neue Partnerschaft mit Inter Miami CF, verbunden mit dem Rebranding unseres U.S.-Geschäfts zu Ergo Next Insurance, ist ein wichtiger, wirksamer Hebel zur Stärkung unserer Markenpräsenz in den USA und damit zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie“, sagt Markus Rieß, Chief Executive Officer und Vorsitzender des Vorstands der Ergo Group AG. In einem dynamischen Markt wie den USA trügen beide Initiativen maßgeblich dazu bei, die Sichtbarkeit bei Kunden, Partnern und in der Öffentlichkeit zu erhöhen.

Auch auf Seiten des US-Clubs wird die Kooperation als strategisch bedeutsam eingeordnet. „Als bevorzugter Partner begleiten wir globale Marken, die in den USA wachsen und die dafür die dynamischen Möglichkeiten, die unser Club bietet, nutzen möchten“, sagt Xavier Asensi, President of Business Operations bei Inter Miami CF. Die Entscheidung von Ergo zeige, wie attraktiv die Plattform des Clubs für internationale Unternehmen sei.

Im Rahmen der Vereinbarung sichert sich Ergo die Exklusivrechte als „Offizieller Versicherungspartner von Inter Miami CF“ und steigt damit zum Hauptpartner des Vereins auf. Künftig tragen die Aufwärm- und Trainingstrikots das Logo von Ergo Next Insurance. Hinzu kommen Werbepräsenz im Stadion, Auftritte in den digitalen Kanälen des Clubs sowie gemeinsame Marketingaktivitäten.

Die Partnerschaft in den USA ergänzt das bestehende Sportsponsoring von Ergo in Deutschland. Dort engagiert sich das Unternehmen seit 2016 beim DFB-Pokal und ist seit 2022 offizieller Versicherungspartner des Deutschen Fußball-Bundes. Zudem war Ergo nationaler Versicherungspartner der „UEFA EURO 2024“ in Deutschland und präsentierte exklusiv das Volunteer-Programm des Turniers.

Mit dem Engagement bei Inter Miami CF überträgt Ergo diesen Ansatz nun auf den U.S.-Markt und verknüpft ihn erstmals direkt mit einem Rebranding im Auslandsgeschäft.