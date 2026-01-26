Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Jamestown erweitert Aufsichtsrat mit Nadja Hofmann

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Jamestown US-Immobilien GmbH / Carina Haeusler
Nadja Hofmann

Jamestown, Anbieter von geschlossenen US-Immobilienfonds in Deutschland, erweitert mit der Berufung von Nadja Hofmann seinen Aufsichtsrat. Sie ergänzt das bestehende Team um Sebastian H. Lohmer (Vorsitzender) und Michael Kröger.

Nadja Hofmann blickt auf mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Investment- und insbesondere Immobilienbranche zurück, teilt Jamestown mit. Mitte 2023 gründete sie mit zwei Partnern die Bricksdock AG, als deren CEO sie aktuell weiterhin aktiv ist. Bricksdock ist eine Blockchain-Plattform für digitale Komplettlösungen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zuvor bekleidete sie den Angaben zufolge unter anderem die Position der CIO bei der Exporo AG sowie verschiedene Positionen bei Aquila Capital, zuletzt als COO Central und Northern Europe. Darüber hinaus sammelte sie Erfahrung bei Unternehmen wie Intreal, JLL und EY Real Estate. 

Die Diplom-Kauffrau (EBS Universität für Wirtschaft und Recht sowie Georgia State University) ist demnach zudem erfahrene Beirätin (AreaButler und HIAMO GmbH) beziehungsweise ehrenamtliches Vorstandsmitglied (German PropTech Initiative – gpti).

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/jamestown-erweitert-aufsichtsrat-mit-nadja-hofmann-710575/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.