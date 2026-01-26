Jamestown erweitert Aufsichtsrat mit Nadja Hofmann

Nadja Hofmann blickt auf mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Investment- und insbesondere Immobilienbranche zurück, teilt Jamestown mit. Mitte 2023 gründete sie mit zwei Partnern die Bricksdock AG, als deren CEO sie aktuell weiterhin aktiv ist. Bricksdock ist eine Blockchain-Plattform für digitale Komplettlösungen.

Zuvor bekleidete sie den Angaben zufolge unter anderem die Position der CIO bei der Exporo AG sowie verschiedene Positionen bei Aquila Capital, zuletzt als COO Central und Northern Europe. Darüber hinaus sammelte sie Erfahrung bei Unternehmen wie Intreal, JLL und EY Real Estate.

Die Diplom-Kauffrau (EBS Universität für Wirtschaft und Recht sowie Georgia State University) ist demnach zudem erfahrene Beirätin (AreaButler und HIAMO GmbH) beziehungsweise ehrenamtliches Vorstandsmitglied (German PropTech Initiative – gpti).