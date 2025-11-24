Kai Jennert wird CEO bei Lazard Asset Management in der DACH-Region

Jennert, der 2011 zu Lazard kam, ist derzeit stellvertretender CEO von LAMD und Mitglied der Geschäftsführung. In seiner neuen Rolle als CEO wird er zudem dem Verwaltungsrat der Lazard Asset Management Schweiz AG beitreten und damit seine Führungsverantwortung innerhalb der DACH-Region weiter ausbauen.

Jennerts Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Andreas Hübner nach mehr als 26 Jahren bei Lazard auf seinen Rückzug aus der CEO-Funktion vorbereitet. Hübner wird das Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin als Chairman und Senior Advisor begleiten, wobei er sich auf Kundenbeziehungen und die Weiterentwicklung des Geschäfts konzentrieren wird.

Im Verlauf seiner Amtszeit trieb Hübner das Wachstum von Lazard Asset Management in Kontinentaleuropa voran. So leitete er die Eröffnung der Büros in Spanien und Belgien und stärkte die Präsenz des Unternehmens in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.