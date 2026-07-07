KfW-Alarm: Kreditzugang für Mittelstand erreicht neuen Tiefpunkt

Der Zugang zu Bankkrediten hat sich für mittelständische Unternehmen in Deutschland weiter verschlechtert. Wie aus einer aktuellen Auswertung von KfW Research hervorgeht, berichteten im zweiten Quartal 2026 insgesamt 40,5 Prozent der kreditinteressierten Mittelständler von einer restriktiven Kreditvergabe durch ihre Banken. Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einem Anstieg um 6,5 Prozentpunkte und zugleich dem höchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2017.

Für die „KfW-ifo-Kredithürde“ wertet die KfW quartalsweise Daten aus den Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus. Die Ergebnisse werden nach Unternehmensgröße und Wirtschaftsbereichen differenziert.

Auch bei den Großunternehmen verschärfte sich der Kreditzugang. Von den Unternehmen, die in den vergangenen drei Monaten Kreditgespräche geführt hatten, beklagten 32,9 Prozent restriktive Vergabestandards. Das sind 3,8 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal und der zweithöchste bislang gemessene Wert.

Einzelhandel besonders betroffen

„Immer mehr Unternehmen spüren restriktive Kreditvergabestandards der Banken. Die schwache Konjunktur hinterlässt Spuren in den Bilanzen der Unternehmen. Die Eigenkapitalquoten und die Ratings haben sich zuletzt verschlechtert. Darauf reagieren die Banken mit höheren Risikoaufschlägen und härteren Finanzierungskonditionen“, sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Den Angaben zufolge verzeichnete der Einzelhandel den stärksten Anstieg der Kredithemmnisse. Mehr als die Hälfte der Unternehmen sowohl im Mittelstand als auch unter den Großunternehmen berichtete von Einschränkungen beim Kreditzugang. Damit erreichte die Branche neue Höchstwerte. „Grund für diese Entwicklung dürfte die inflationsbedingte Konsumflaute sein, unter welcher der Einzelhandel derzeit in besonderem Maße leidet“, sagt Schumacher.

Auch im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor meldeten mittelständische Unternehmen überdurchschnittlich häufig Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme. Dort berichteten 40,8 Prozent beziehungsweise 42,4 Prozent von Zugangsbeschränkungen.

Kreditnachfrage geht zurück

Parallel zu den verschärften Finanzierungsbedingungen nahm die Nachfrage nach Bankkrediten ab. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die sich in Finanzierungsverhandlungen mit Banken befanden, sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 Prozentpunkte auf 19,3 Prozent. Damit erreichte das Kreditinteresse den niedrigsten Stand seit dem vierten Quartal 2023.

Auch bei den Großunternehmen blieb die Nachfrage unterdurchschnittlich. Nur 27,5 Prozent führten in den vergangenen drei Monaten Kreditgespräche mit ihrer Bank. Das sind 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vorquartal.

Als Ursache für die rückläufige Kreditnachfrage verweist die KfW auf die eingetrübte Stimmung in der Wirtschaft. „Der Rückgang der Kreditnachfrage dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen auf Energiepreise und Lieferketten die Stimmung in den deutschen Unternehmen stark gedämpft hat“, so Schumacher.