KI-Gründungen erreichen Rekordniveau: Was Anleger jetzt prüfen sollten

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Deutschland 3.053 neue Start-ups gegründet. Das entspricht einem Plus von 52 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 und liegt bereits über dem Wert des gesamten Jahres 2024. Grundlage ist eine Auswertung des Startup-Verbands und von Startupdetector.

Der wichtigste Treiber ist Künstliche Intelligenz. 1.038 der neu gegründeten Unternehmen haben laut Auswertung einen klaren KI-Bezug. Damit entfällt mehr als ein Drittel aller Neugründungen auf dieses Feld. Für Anleger ist das mehr als eine Standortmeldung: KI wirkt nicht nur auf große Technologiekonzerne, sondern verändert auch die frühe Unternehmensgründung.

Gründer können Produkte schneller entwickeln, Geschäftsmodelle automatisiert testen und erste Kunden mit kleineren Teams erreichen. Dadurch sinkt die Einstiegshürde. Startup-Verband-Chefin Verena Pausder verweist darauf, dass KI Gründern ermögliche, schneller und einfacher mit weniger Kapital zu starten.

KI treibt die deutsche Gründungsdynamik

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung im Software-Sektor. Mit 844 Neugründungen bleibt er die stärkste Branche. Bereits 2025 hatte der Startup-Verband KI als zentralen Treiber der Gründungsdynamik beschrieben. Damals stieg der Anteil von Start-ups mit KI-Bezug von 18 Prozent im Jahr 2024 auf 27 Prozent im Jahr 2025.

Neu ist vor allem das Tempo. Der seit Mitte 2025 sichtbare Aufwärtstrend hat weiter an Kraft gewonnen. Neben der Technologie spielt auch das konjunkturelle Umfeld eine Rolle. Wenn etablierte Unternehmen bei Neueinstellungen vorsichtiger werden, kann die eigene Gründung für gut qualifizierte Fachkräfte attraktiver werden.

Regional bleibt Berlin das wichtigste deutsche Start-up-Zentrum. In der Hauptstadt entstanden im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 429 neue Start-ups. Hamburg kam auf 212 Neugründungen und lag damit erstmals seit Jahren vor München. Bayern verzeichnete 626 Gründungen, Nordrhein-Westfalen 539 und Baden-Württemberg 377.

Kapital bleibt der entscheidende Engpass

Für Investoren ist diese Verteilung mehr als ein Standortvergleich. Sie zeigt, wo sich Ökosysteme aus Hochschulen, Talenten, etablierten Unternehmen, Kapitalgebern und potenziellen Kunden verdichten. Gerade bei KI- und Software-Start-ups kann dieser Zugang darüber entscheiden, ob aus einer Gründung ein skalierbares Wachstumsunternehmen wird.

KI kann die Kosten der Unternehmensgründung senken, löst aber nicht automatisch das Finanzierungsproblem in späteren Wachstumsphasen. Junge KI-Unternehmen können mit kleinen Teams schneller Prototypen bauen, Marketing automatisieren oder Software entwickeln. Für internationale Expansion, Vertrieb, Regulierung, Rechenleistung und Skalierung brauchen sie weiterhin Kapital.

Hier bleibt Europa im Rückstand. Deutschland zählt laut Startup-Verband inzwischen 36 sogenannte Unicorns, also Start-ups mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar. Seit Jahresbeginn kamen sechs hinzu. Die USA kommen nach Verbandsangaben auf mehr als 900 Unicorns. Der Abstand zeigt, dass neben mehr Gründungen vor allem mehr Wachstumskapital nötig ist.

Beratung braucht nüchterne Einordnung

Das Finanzierungsumfeld hat sich zuletzt stabilisiert. Nach Angaben von KfW Research sammelten deutsche Start-ups im ersten Quartal 2026 rund 1,7 Milliarden Euro Wagniskapital ein. Das waren sechs Prozent mehr als im ersten Quartal 2025. Die KfW sieht die Entwicklung nicht nur durch einzelne Großdeals getragen, sondern breiter im Markt verankert.

Auch 2025 hatte sich eine Erholung gezeigt. Laut EY flossen knapp 8,4 Milliarden Euro Risikokapital in deutsche Start-ups, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig ging die Zahl der Finanzierungsrunden weiter zurück. Kapital ist also wieder vorhanden, fließt aber selektiver in größere oder besonders aussichtsreiche Unternehmen.

Der Staat versucht ebenfalls gegenzusteuern. Das Bundeswirtschaftsministerium und der Europäische Investitionsfonds kündigten Anfang 2026 zusätzliche 1,6 Milliarden Euro für technologiegetriebene Start-ups an. Das Programm soll über Fondsstrukturen in Venture-Capital- und Wachstumsfonds mit Deutschland-Fokus investieren.

Für Privatanleger bedeutet der KI-Gründungsrekord nicht automatisch, dass direkte Start-up-Investments attraktiver werden. Frühphaseninvestments bleiben hochriskant, illiquide und schwer zu bewerten. Viele junge Unternehmen werden scheitern, auch wenn der Gesamttrend stark ist. Ein KI-Bezug allein ist kein belastbarer Investmentcase.

Entscheidend sind Geschäftsmodell, Kundennutzen, Skalierbarkeit, Wettbewerbsvorteile, Kapitalbedarf und Managementqualität. Für die meisten Anleger dürfte der Trend daher eher indirekt relevant sein, etwa über breit gestreute Aktienfonds, Technologie- oder KI-Fonds, Beteiligungsgesellschaften, Private-Equity- und Venture-Capital-Strukturen sowie regulierte Private-Market-Produkte wie ELTIFs.

Für Finanzberater und Vermittler entsteht damit ein wichtiges Beratungsthema. Der KI-Boom ist für viele Kunden sichtbar und emotional aufgeladen. Gerade deshalb braucht es eine nüchterne Einordnung von Chancen, Risiken, Kosten, Liquidität, Laufzeiten, Risikostreuung und Transparenz.

(Quelle: dpa-AFX)