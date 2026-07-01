Securitize-IPO: Verändert Tokenisierung die klassische Börse?

Securitize Corp. geht durch eine Fusion mit der Zweckgesellschaft Cantor Equity Partners II an die Börse. Das offizielle Börsendebüt ist für den 2. Juli 2026 geplant. Die eigentliche Nachricht ist jedoch nicht der Börsengang selbst, sondern der nächste große Schritt bei der Tokenisierung von Wertpapieren. Gemeinsam mit der NYSE baut Securitize eine Plattform für tokenisierte Wertpapiere auf. Auch regulatorisch kommt Bewegung in das Thema. Die SEC genehmigte zuletzt einen Nasdaq-Vorstoß für den Handel bestimmter tokenisierter Wertpapiere.

Die Partnerschaften mit namhaften Unternehmen zeigen, dass sich immer mehr große Finanzhäuser auf blockchainbasierte Kapitalmärkte vorbereiten. Traditionelle Börsen beginnen damit, ihre Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere aufzubauen. Dadurch könnten Wertpapiertransaktionen zukünftig schneller, günstiger und effizienter werden. Perspektivisch wäre sogar ein 24/7-Handel möglich. Ob Aktien tatsächlich dauerhaft rund um die Uhr gehandelt werden können, hängt allerdings weiterhin von der Regulierung, den Börsenöffnungszeiten und der Marktstruktur ab.

Die Tokenisierung könnte sich zu einem der größten strukturellen Trends der kommenden Jahre entwickeln. Besonders profitieren dürften Unternehmen, die die notwendige Infrastruktur bereitstellen – etwa Börsenbetreiber, Depotbanken, Anbieter von Blockchain-Infrastruktur, digitale Verwahrstellen oder Zahlungsnetzwerke. Die eigentliche Revolution liegt nicht im Börsengang von Securitize, sondern in der wachsenden Akzeptanz der Tokenisierung durch etablierte Finanzinstitutionen. Für Anleger könnte daraus ein neuer langfristiger Infrastrukturtrend entstehen, vergleichbar mit Cloud Computing oder künstlicher Intelligenz. Sollte künftig ein größerer Teil von Aktien, Anleihen oder Fonds tokenisiert werden, könnte langfristig ein Billionenmarkt entstehen.

Dennoch bleiben wichtige Fragen offen. Entscheidend wird sein, ob die Tokenisierung tatsächlich genügend Mehrwert bietet, um eine grundlegende Umstellung zu rechtfertigen. Ebenso bleibt offen, welche Marktteilnehmer langfristig am stärksten von diesem Wandel profitieren werden.

Autor Maximilian Wienke ist Marktanalyst bei eToro.