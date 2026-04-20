KI treibt Speicherpreise – und SanDisk an die Spitze

Während die globalen Finanzmärkte im Zuge des US-Israel-Iran-Konflikts unter Druck geraten sind und die Risikobereitschaft der Anleger deutlich nachgelassen hat, zeigt sich ein bemerkenswerter Ausreißer: SanDisk. In einem Umfeld, in dem insbesondere wachstumsorientierte Technologieaktien unter Abgabedruck stehen, hat sich die Aktie in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Seit Beginn des Konflikts legte sie um mehr als 50 Prozent zu und verzeichnet auf Jahressicht sogar ein Plus von über 2.500 Prozent¹.

Auf den ersten Blick erscheint diese Entwicklung widersprüchlich. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass SanDisk aktuell von strukturellen Kräften getrieben wird, die weitgehend unabhängig vom makroökonomischen Umfeld wirken.

KI-getriebene Nachfrage verändert die Speicherindustrie grundlegend

Der zentrale Treiber der Outperformance ist die stark steigende Nachfrage nach Speicherlösungen, die durch den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgelöst wird. KI-Anwendungen erhöhen nicht nur den Bedarf an Rechenleistung, sondern auch massiv den Bedarf an schneller und zuverlässiger Datenspeicherung². Große Sprachmodelle, umfangreiche Datensätze und Inferenzprozesse sind allesamt auf effiziente Speicherinfrastruktur angewiesen. Genau hier kommt NAND-Flash-Technologie ins Spiel – und genau in diesem Segment ist SanDisk positioniert. Was lange als zyklische und weitgehend austauschbare Industrie galt, entwickelt sich zunehmend zu einem kritischen Bestandteil moderner KI-Infrastruktur².

Ein wesentlicher Unterschied zu früheren Zyklen besteht darin, dass diese Nachfrage weniger optional erscheint. Unternehmen reduzieren ihre Investitionen in KI nicht aufgrund geopolitischer Unsicherheiten. Im Gegenteil: Der Wettbewerb um den Ausbau und die Skalierung von KI-Kapazitäten beschleunigt sich weiter, und Speicherlösungen stehen im Zentrum dieser Entwicklung.

Preissetzungsmacht kehrt zurück

Neben der Nachfrage spielt auch die Angebotsseite eine entscheidende Rolle. Historisch waren Speichermärkte häufig von Überkapazitäten geprägt, was zu Preisdruck und sinkenden Margen führte. Aktuell zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Eine disziplinierte Angebotssteuerung innerhalb der Branche hat zu einem engeren Markt geführt, in dem steigende Preise durchgesetzt werden können. Für SanDisk bedeutet dies eine direkte Verbesserung der Margen sowie eine höhere Sichtbarkeit der künftigen Ertragsentwicklung³.

In einem makroökonomisch schwachen Umfeld sind Unternehmen mit Preissetzungsmacht besonders gefragt. SanDisk zählt derzeit zu dieser Gruppe, da sowohl Absatzmengen als auch Preise gleichzeitig steigen – eine seltene Kombination.

Abspaltung von Western Digital als Wendepunkt

Ein entscheidender Faktor für die Neubewertung der Aktie war die Abspaltung vom ehemaligen Mutterkonzern Western Digital. Vor dem Spin-off war das Unternehmen Teil einer breiter aufgestellten Struktur, die auch langsamer wachsende Festplattengeschäfte umfasste. Diese Kombination erschwerte es Investoren, das Wachstumspotenzial des Flash-Segments vollständig zu erkennen.

Als eigenständiges Unternehmen bietet SanDisk nun einen klaren Zugang zu einem der dynamischsten Bereiche der Halbleiterindustrie. Der Markt hat entsprechend reagiert und die Aktie als reinen KI- und Speicher-Player neu bewertet, statt sie als Teil eines gemischten Legacy-Geschäfts zu betrachten⁴. Solche strukturellen Vereinfachungen können häufig versteckte Werte freisetzen. Im Fall von SanDisk fällt dieser Effekt jedoch mit dem starken Anstieg der KI-getriebenen Nachfrage zusammen, was die Dynamik zusätzlich verstärkt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Kursentwicklung nicht ausschließlich auf Marktstimmung basiert. SanDisk liefert kontinuierlich Ergebnisse, die über den Erwartungen liegen, mit starkem Umsatzwachstum und steigender Profitabilität¹. In einem Umfeld, in dem viele Unternehmen ihre Prognosen senken oder Schwierigkeiten haben, Wachstum aufrechtzuerhalten, hebt sich SanDisk deutlich ab. Die Aktie wird somit nicht nur von einem strukturellen Thema getragen, sondern auch von realem Gewinnmomentum. Entsprechend fließt weiterhin Kapital in den Titel, trotz der allgemeinen Marktschwäche.

Trotz Entkopplung vom Makroumfeld bleiben Risiken

SanDisk bewegt sich aktuell in einem eigenen Zyklus. Während viele Aktien stark auf makroökonomische Unsicherheiten reagieren, profitiert das Unternehmen von einer Kombination aus strukturell hoher Nachfrage und begrenztem Angebot. Die Investitionen in Künstliche Intelligenz bleiben hoch, die Preise für Speicher steigen und das Unternehmen setzt seine Strategie erfolgreich um. Diese Faktoren sind derzeit stark genug, um die negativen Effekte geopolitischer Spannungen zu überlagern. In diesem Sinne ignoriert SanDisk das makroökonomische Umfeld nicht, es ist aber schlicht weniger davon abhängig.

Trotz der starken Entwicklung ist das Risiko nicht zu unterschätzen. Speichermärkte sind historisch durch ausgeprägte Boom-und-Bust-Zyklen gekennzeichnet und Angebotsbedingungen können sich schnell ändern. Sollte die Produktion zu stark ausgeweitet werden, könnte dies erneut zu Preisdruck führen³. Auch die Bewertung spielt eine Rolle. Nach der starken Rallye sind die Erwartungen hoch, was die Fehlertoleranz reduziert. Bereits kleinere Enttäuschungen bei Nachfrage oder Geschäftszahlen könnten zu erhöhter Volatilität führen. Darüber hinaus bleiben geopolitische Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit globalen Halbleiter-Lieferketten, ein relevanter Unsicherheitsfaktor, auch wenn sie bislang keine direkte Auswirkung auf das Unternehmen hatten.

Eine neue Art von Marktführer

Die Outperformance von SanDisk während der jüngsten Marktschwäche ist kein Zufall, sondern spiegelt wider, wo derzeit strukturelles Wachstum entsteht. Das Unternehmen positioniert sich an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz, Dateninfrastruktur und angebotsseitig begrenzter Technologie – eine Kombination, die es zu einem der interessantesten Titel im aktuellen Marktumfeld macht.

Solange die Investitionen in KI anhalten und die Speicherpreise stabil bleiben oder weiter steigen, bleibt der Ausblick konstruktiv. Gleichzeitig ist die Aktie inzwischen kein unentdeckter Wert mehr, sondern ein Titel mit hoher Sichtbarkeit und entsprechend hohen Erwartungen. Das bedeutet nicht, dass das Potenzial ausgeschöpft ist. Nach einer Rallye von rund 300 Prozent seit Jahresbeginn könnte jedoch eine Korrektur attraktivere Einstiegsmöglichkeiten bieten.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.