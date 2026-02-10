KI-Zyklus 2.0 – Warum statisches Investieren jetzt gefährlich wird

Die Disruption durch den KI-Zyklus wirbelt die Aktienmärkte massiv durcheinander. Wer als Anleger jetzt noch auf statische oder rein passive Strategien wie einen MSCI-World-ETF setzt, läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren.

Software-Aktien im freien Fall

Im Softwarebereich schlägt die disruptive Kraft der KI voll zu. Ehemals unantastbare Software-as-a-Service(SaaS)-Größen wie ServiceNow, HubSpot oder Adobe verzeichnen im laufenden Jahr 2026 Kursabschläge von bis zu 40 Prozent. Der S&P-500-Software-Index hat im laufenden Jahr rund 20 Prozent verloren und befindet sich nah an seinen Tiefs vom letzten April.

Das Ende der Mag7-Einheit

Die Zeit, in der die „Magnificent 7“ geschlossen den Markt nach oben gezogen haben, ist vorbei. Während 2023 und 2024 noch alle sieben Titel den S&P 500 outperformten, fragmentiert der Markt zusehends. 2025 schlugen nur noch Alphabet und Nvidia den Index. In diesem Jahr liegen lediglich die Google-Mutter und der „Non-AI-Player“ Apple vorn. Die Bewertungen sind hoch, der Capital-Expenditure(CapEx)-Zyklus ist weit fortgeschritten und die Monetarisierung der gigantischen Investitionen wird zurecht hinterfragt. Historisch gesehen haben Aktienkurse ihren Peak oft erreicht, bevor der CapEx-Gipfel überschritten wurde – das Kurspotenzial scheint hier also vorerst ausgeschöpft.

Die neuen Profiteure

Der KI-Boom ist keineswegs vorbei, er verlagert sich nur. Die neuen Gewinner sind die Unternehmen, in die die massiven Ausgaben der Tech-Giganten fließen. Das betrifft nicht nur Halbleiter, sondern vor allem die Profiteure der „KI-Knappheiten“: Energieinfrastruktur, Thermomanagement und optische Komponenten. Auch sind Unternehmen abseits des IT-Sektors interessant, die durch die Anwendung von AI ihre Effizienz und damit Rentabilität steigern.



Das große Zukunftsthema im KI-Zyklus 2.0 sollte aber „Physical AI“ werden. Damit sind Systeme gemeint, die nicht nur Daten verarbeiten, sondern ihre physische Umgebung wahrnehmen und Aufgaben erledigen, wie z.B. humanoide Roboter. So liegt der Solactive AI Humanoid Robotics Index in diesem Jahr mit 20 % im Plus und bildet damit den Gegenpol zu den Software-Verlierern.

Was bedeutet das für Investoren?

Wer auf statischen Strategien beharrt, hat kaum eine Chance, von diesen rasanten Umwälzungen zu profitieren. Ein MSCI-World-ETF bildet die Gewinner der Vergangenheit ab, nicht die der Zukunft. Investoren sollten diese massiven strukturellen Marktveränderungen frühzeitig erkennen und strukturell im Portfolio abbilden. Wir nutzen im MainSky Macro Allocation Fund die Flexibilität unseres Ansatzes, um das Kapital in die Sektoren und Themen zu steuern, die den neuen Zyklus dominieren.

Autor Dr. Eckhard Schulte ist Vorstandsvorsitzender bei MainSky Asset Management.