Viridium: Konsortium schließt Übernahme ab und holt neue Investoren an Bord

Das Versicherungs- und Investmentkonsortium rund um Allianz, Black Rock, Generali Financial Holdings, Hannover Rück und T&D Holdings hat die Übernahme der Viridium Gruppe abgeschlossen. Der Kauf des Bestandsmanagers für Lebensversicherungen war im März 2025 angekündigt worden.

Mit dem Vollzug der Transaktion geht Viridium von der bisherigen Eigentümerin Cinven in den Besitz des Konsortiums über. Viridium zählt zu den größten Bestandshaltern für Lebensversicherungen in Europa. Für die Kundinnen und Kunden soll sich durch die Bündelung der Expertise in Versicherung und Vermögensverwaltung ein Mehrwert ergeben, teilt die neuen Besitzer mit.

Zum 30. September 2025 wird sich darüber hinaus die Zusammensetzung des Konsortiums ändern: Hannover Rück scheidet aus, an ihre Stelle treten Santander Insurance sowie PG3, das Family Office der Gründer der Partners Group.

Viridium soll weiterhin eigenständig operieren. Die neue Eigentümerstruktur sieht das Unternehmen gut gerüstet, um von den Konsolidierungstendenzen im fragmentierten europäischen Lebensversicherungsmarkt zu profitieren.