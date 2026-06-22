Kostenloser Schnellcheck vergleicht Riester-Verträge mit neuer Förderwelt

Die Reform der privaten Altersvorsorge bringt ab 2027 weitreichende Änderungen mit sich. Neben bestehenden Riester-Verträgen sollen neue, flexiblere Vorsorgeprodukte entstehen. Für Verbraucher und Berater stellt sich damit die Frage, wie bestehende Verträge zu bewerten sind und welche Chancen die neue Förderlandschaft bietet.

Vor diesem Hintergrund hat der BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. die Plattform RiesterAPP.de gestartet. Der kostenlose Online-Rechner richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, Vermittler, Versicherungsmakler, Finanzberater und Finanzdienstleister. Ziel ist es, bestehende Riester-Verträge strukturiert einzuordnen und die geplanten Fördermöglichkeiten ab 2027 verständlich darzustellen.

„Viele Menschen wissen aktuell nicht, was die Riester-Reform konkret für ihren bestehenden Vertrag bedeutet. Genau hier brauchen wir Transparenz, fachliche Orientierung und eine saubere Vorbereitung für Beratungsgespräche“, erklärt Andreas Schwarz, Bundesvorsitzender des BVSV Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V.

Riester-Verträge und neue Förderung im Vergleich

Nach Angaben des Verbands berücksichtigt die Anwendung unter anderem Faktoren wie Grundzulage, Kinderzulage, Berufseinsteigerbonus, Mindesteigenbeitrag, Förderquote, Garantien, Kostenstrukturen, Restlaufzeit und möglichen Beratungsbedarf. Die Ergebnisse werden über eine Ampellogik sowie verschiedene Bewertungskategorien dargestellt.

Der BVSV betont, dass die Anwendung keine Empfehlung für eine Kündigung oder einen Produktwechsel liefert. „Die RiesterAPP ist kein Schnellschuss-Tool für Kündigung oder Produktwechsel, sondern ein strukturierter Prüf- und Vergleichsrechner. Sie zeigt, wo Handlungsbedarf besteht, welche Unterlagen benötigt werden und warum ein Fördervorteil allein niemals automatisch eine Wechselentscheidung rechtfertigt“, so Schwarz.

Für Verbraucher soll der Schnellcheck innerhalb weniger Minuten eine erste Einschätzung ermöglichen. Gleichzeitig weist die Plattform darauf hin, dass Garantien, Vertragskosten, steuerliche Aspekte, Laufzeiten, Wohn-Riester-Regelungen und die persönliche Risikoneigung stets individuell geprüft werden müssen.

Werkzeug für Vermittler und Finanzberater

Neben der Nutzung durch Verbraucher richtet sich die Plattform ausdrücklich an Vermittler, Makler und Finanzdienstleister. Sie soll die Analyse bestehender Kundenbestände unterstützen und Beratungsbedarf sichtbar machen.

Zu den vorgesehenen Funktionen zählen Fördervergleiche zwischen Altverträgen und der neuen Förderwelt ab 2027, Dokumentationshilfen, Kundenakten, Unterlagen-Uploads sowie Exportmöglichkeiten für Beratungsunterlagen. Darüber hinaus sind Funktionen wie Rollen- und Rechteverwaltung, Audit-Trails sowie Fachfreigaben für Sonderfälle vorgesehen.

Die Reform der privaten Altersvorsorge sieht nach bisherigen Planungen unter anderem eine stärkere Ausrichtung der Förderung auf tatsächlich geleistete Beiträge vor. Neben einer höheren Grundzulage sollen Kinderförderung, steuerliche Vorteile und ein Berufseinsteigerbonus Bestandteile des neuen Systems bleiben. Gleichzeitig sollen neue Produktformen wie Altersvorsorgedepots mit höheren Renditechancen sowie Garantieprodukte für sicherheitsorientierte Anleger zur Verfügung stehen.

BVSV wirbt für sachliche Einordnung

Der Verband sieht die Reform als Anlass für mehr Aufklärung und Transparenz. Bestehende Riester-Verträge müssten nicht automatisch gekündigt oder in neue Produkte überführt werden. Daher komme einer strukturierten Prüfung eine besondere Bedeutung zu.

„Die Riester-Reform darf nicht zu Verunsicherung, Fehlentscheidungen oder pauschalen Wechselkampagnen führen“, so Andreas Schwarz. „Wer einen bestehenden Riester-Vertrag hat, sollte diesen nicht vorschnell kündigen. Wer künftig neue Fördermöglichkeiten nutzen möchte, sollte vorher verstehen, welche Vorteile, Risiken und Alternativen bestehen. RiesterAPP.de schafft dafür eine verständliche und fachlich strukturierte Grundlage.“

Die Plattform RiesterAPP.de steht ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Der BVSV weist darauf hin, dass die Anwendung keine individuelle Rechts-, Steuer-, Versicherungs- oder Anlageberatung ersetzt. Die Ergebnisse dienen ausschließlich der ersten Orientierung und der Vorbereitung eines qualifizierten Beratungsgesprächs.