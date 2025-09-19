Kundenurteil 2025: Münchener Verein vor VPV und Adam Riese

Die große Verbraucherbefragung „Versicherer des Jahres 2025“ des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt ein insgesamt positives Bild der Branche. Versicherer erzielen im Schnitt ein gutes Zufriedenheitsniveau, auch wenn die Ergebnisse leicht unter dem Vorjahr liegen.

Mit 70,4 Punkten auf einer Skala bis 100 schneiden die 37 bewerteten Unternehmen solide ab. Die Spannweite reicht von „sehr gut“ bis „befriedigend“. Besonders positiv fällt die Bewertung der Produktqualität aus: 76 Prozent der Befragten äußern sich zufrieden. Auch der Service erhält Zustimmung von mehr als 72 Prozent der Kunden.

Auffällig ist, dass fast ein Drittel der Befragten das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht positiv bewertet. Knapp 28 Prozent der Versicherten mit einem Schadensfall zeigen sich zudem mit der Bearbeitung und Regulierung unzufrieden. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass neben guten Produkten auch faire Beiträge und effiziente Prozesse entscheidend für die Kundenzufriedenheit sind.

An die Spitze des Rankings setzt sich der Münchener Verein mit dem Gesamturteil „sehr gut“ und 80,4 Punkten. Besonders Service, Transparenz und Verständlichkeit überzeugen die Kunden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis schneidet überdurchschnittlich ab, die Ärgernisquote liegt mit neun Prozent niedrig. Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft ist hoch (NPS +69,4).

Den zweiten Platz belegt die VPV Versicherungen mit 78,2 Punkten. Sie erreicht die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft aller untersuchten Anbieter (NPS +73,6) und erhält für ihren Service durchweg positive Bewertungen.

Auf Rang drei folgt Adam Riese mit 77,5 Punkten. Der Versicherer überzeugt insbesondere durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die niedrigste Ärgernisquote im Feld (8,7 Prozent). Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist ebenfalls überdurchschnittlich (NPS +47,6).

Breite Zustimmung für weitere Anbieter

Neben den drei Bestplatzierten erhalten zahlreiche weitere Versicherer das Qualitätsurteil „gut“. Dazu zählen unter anderem Allianz Direct, Cosmos Direkt, Gothaer, Hannoversche, Huk24, LVM, Mecklenburgische, Nürnberger, Provinzial Versicherung, SV Sparkassenversicherungen, Verti, VHV, WGV Versicherungen und Württembergische.

In die Online-Erhebung flossen die Rückmeldungen von 4.218 Privatkundinnen und -kunden ein. Bewertet wurden Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Produktqualität sowie Transparenz und Verständlichkeit. Auch Kundenärgernisse und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung gingen in die Gesamtbewertung ein. Berücksichtigt wurden alle Versicherer, für die mindestens 100 Kundenmeinungen vorlagen – insgesamt 37 von 79 untersuchten Anbietern.