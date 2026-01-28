LBBW Asset Management verstärkt Vertrieb mit zwei Senior Sales Managern

Die LBBW Asset Management erweitert ihr Vertriebsteam im Retail- und Wholesalebereich um zwei Senior Sales Manager. Daniela Watzal und Daniel Röger verstärken künftig das Team um Stephan Wittwer, Leiter Vertrieb Retail, und fungieren als Ansprechpartner für Regional- und Privatbanken sowie für Makler, Pools und freie Berater.

Daniela Watzal ist seit Oktober des vergangenen Jahres bei der LBBW Asset Management tätig. Zuvor war sie als Key-Account-Managerin bei Morgenfund beschäftigt. Neben ihrer Erfahrung aus dem Umfeld von Depotbanken bringt sie aus ihrer früheren Tätigkeit als Vermögensberaterin fundierte Kenntnisse der Anforderungen in der direkten Kundenbetreuung mit.

Daniel Röger war in den vergangenen Jahren unter anderem als Vertriebsdirektor im Umfeld von Fondsboutiquen tätig. Von 2015 bis 2021 betreute er bei Union Investment Volksbanken und sammelte dabei insbesondere in der individuellen Betreuung von Instituten im genossenschaftlichen Sektor umfangreiche Erfahrung.

Regionale Zuständigkeiten im Vertrieb

Auch Daniel Röger verfügt aus seiner früheren Tätigkeit als Vermögensberater über Praxis in der direkten Kundenbetreuung. Seine Position bei der LBBW Asset Management hat er zum Jahresbeginn 2026 angetreten.

Mit den beiden Neuzugängen ist das Retail-Vertriebsteam der LBBW Asset Management seit Jahresbeginn in allen Regionen Deutschlands vertreten. Daniela Watzal betreut den Süden Deutschlands von Augsburg aus, während Daniel Röger für den Norden, Osten und die Mitte des Landes mit Standort Hamburg zuständig ist.

Die LBBW Asset Management hat ihren Sitz in Stuttgart. Zu den zentralen Geschäftsfeldern zählen Spezialfonds für institutionelle Investoren sowie Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger, die vom Team um Stephan Wittwer betreut werden.