Meag verkauft Pariser Bürohaus 54 Rue de Londres an Tishman Speyer

Die Meag hat das Bürogebäude 54 Rue de Londres in Paris an Tishman Speyer verkauft. Das Objekt umfasst sechs Etagen mit einer Gesamtfläche von 4.622 Quadratmetern und liegt in einem zentralen Pariser Geschäftsviertel. Die International Workplace Group nutzt das Gebäude vollständig unter der Marke Spaces.

Das Haus wurde 2018 vom Architekten Axel Schönert umfassend renoviert. Der Architekt hatte bereits frühere Projekte für die Meag in Paris betreut, darunter Paris Eight in der Rue de Courcelles sowie ein Objekt am Boulevard Haussmann. Mit der Modernisierung verfolgte die Investmentgesellschaft der Münchener Rück eine klare Weiterentwicklung der Immobilie im Bestand.

Katrin Hupfauer, Leiterin Real Estate Transactions bei Meag, betont die Bedeutung des Objekts für das Unternehmen: „Das Gebäude in der Rue de Londres gehört seit über zwei Jahrzehnten zum Portfolio von Meag. In dieser Zeit haben wir als Asset Manager dieses Objekt entsprechend seiner attraktiven Lage aufgewertet und davon deutlich profitiert.“

Zusammenarbeit und Vermarktungsprozess

Im Zuge des Verkaufs hebt Gwenola Porschberger, Real Estate Transaction Manager der Meag, die Kooperation mit dem Käufer hervor. Sie sagt: „Wir möchten uns bei Tishman Speyer für die angenehme Zusammenarbeit bedanken sowie auch allen Beteiligten unseren Dank aussprechen.“ Die Aussage unterstreicht die enge Abstimmung der beteiligten Parteien während des Transaktionsprozesses.

Auch Tishman Speyer äußert sich positiv zum Erwerb. Philippe Joland, Präsident von Tishman Speyer France, sagt: „54 Rue de Londres bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine erstklassige, komplett renovierte Immobilie in bester Lage zu erwerben. Wir freuen uns sehr über die konstruktive Beziehung, die wir zu Meag aufgebaut haben.“

Jones Lang Lasalle begleitete die Transaktion als Vermittler. Tishman Speyer erhielt rechtliche Beratung von C&C Notaires, Depardieu und Gleeds, während die Meag mit Cheuvreux und LPA Law zusammenarbeitete.