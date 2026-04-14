Solvium legt neues Container-Investment für semiprofessionelle Anleger auf

Solvium Capital hat mit dem „Solvium Exklusiv Invest 46-01“ ein neues Angebot für semiprofessionelle und institutionelle Anleger gestartet. Es folgt auf den „Solvium Exklusiv Invest 26-01“, der nach Unternehmensangaben rund 55 Millionen Euro Anlegerkapital eingeworben hat.

Das neue Produkt ist als qualifiziert nachrangige Namensschuldverschreibung konzipiert. Die Laufzeit beträgt drei Jahre, der Zinssatz liegt bei jährlich 6,01 Prozent. Die Zinsen werden monatlich nachschüssig ausgezahlt. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 200.000 Euro zuzüglich eines Agios von bis zu drei Prozent.

Anleger können die Laufzeit zweimal um jeweils drei Jahre verlängern. In diesen Zeiträumen steigt der Zinssatz auf 6,15 Prozent pro Jahr. Das eingeworbene Kapital soll in ein diversifiziertes Portfolio aus 20-Fuß-Standardcontainern, 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainern, Tankcontainern, Wechselkoffern und Güterwagen fließen. Dafür wurde eine eigene Gesellschaft gegründet.

Mit Blick auf geopolitische Spannungen verweist Solvium auf mögliche Effekte für das operative Geschäft. André Wreth, Vorstand für Produktentwicklung der Solvium Holding AG, erklärt: „Temporäre Störungen globaler Lieferketten haben auf unser operatives Geschäft in der Regel keine negativen Auswirkungen – im Gegenteil. Längere Transportwege binden mehr Equipment und erhöhen die Nachfrage in den Teilmärkten. Wir haben mittel- bis langfristige Mietverträge mit unseren rund 400 Mietern geschlossen, sodass kurzfristige Marktschwankungen die laufenden Einnahmen nicht beeinflussen. Bei Vertragsverlängerungen oder Neuabschlüssen können wir zudem von gestiegenen Marktraten profitieren.“