Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Solvium legt neues Container-Investment für semiprofessionelle Anleger auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
André Wreth, Solvium
Foto: Solvium/Julia Reisinger
André Wreth, Solvium

Solvium Capital bringt ein neues Anlageprodukt für semiprofessionelle und institutionelle Investoren auf den Markt. Nach der Platzierung von rund 55 Millionen Euro beim Vorgänger setzt das Unternehmen erneut auf Logistikequipment.

Solvium Capital hat mit dem „Solvium Exklusiv Invest 46-01“ ein neues Angebot für semiprofessionelle und institutionelle Anleger gestartet. Es folgt auf den „Solvium Exklusiv Invest 26-01“, der nach Unternehmensangaben rund 55 Millionen Euro Anlegerkapital eingeworben hat.

Das neue Produkt ist als qualifiziert nachrangige Namensschuldverschreibung konzipiert. Die Laufzeit beträgt drei Jahre, der Zinssatz liegt bei jährlich 6,01 Prozent. Die Zinsen werden monatlich nachschüssig ausgezahlt. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 200.000 Euro zuzüglich eines Agios von bis zu drei Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anleger können die Laufzeit zweimal um jeweils drei Jahre verlängern. In diesen Zeiträumen steigt der Zinssatz auf 6,15 Prozent pro Jahr. Das eingeworbene Kapital soll in ein diversifiziertes Portfolio aus 20-Fuß-Standardcontainern, 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainern, Tankcontainern, Wechselkoffern und Güterwagen fließen. Dafür wurde eine eigene Gesellschaft gegründet.

Mit Blick auf geopolitische Spannungen verweist Solvium auf mögliche Effekte für das operative Geschäft. André Wreth, Vorstand für Produktentwicklung der Solvium Holding AG, erklärt: „Temporäre Störungen globaler Lieferketten haben auf unser operatives Geschäft in der Regel keine negativen Auswirkungen – im Gegenteil. Längere Transportwege binden mehr Equipment und erhöhen die Nachfrage in den Teilmärkten. Wir haben mittel- bis langfristige Mietverträge mit unseren rund 400 Mietern geschlossen, sodass kurzfristige Marktschwankungen die laufenden Einnahmen nicht beeinflussen. Bei Vertragsverlängerungen oder Neuabschlüssen können wir zudem von gestiegenen Marktraten profitieren.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/solvium-legt-neues-container-investment-fuer-semiprofessionelle-anleger-auf-716165/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.