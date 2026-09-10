Mehrwert Mischfonds „Best of Green & Common Good“ wechselt Portfoliomanager

Die MehrWert Asset Management überträgt das Portfoliomanagement ihres werteorientierten Mischfonds zum 1. September 2026 an die Sara Fund Management aus Düsseldorf. Was hinter dem strategischen Kurswechsel steckt.

Das Portfoliomanagement des Publikumsfonds „Best of Green & Common Good“ (ISIN DE000A3E3YJ2) liegt seit dem 1. September 2026 bei der Sara Fund Management mit Sitz in Düsseldorf. Bisheriger Manager war die Mehrwert Asset Management aus Bamberg, die den Fonds im Dezember 2022 aufgelegt hatte. Anlagekonzept, Auswahlkriterien, Kostenstruktur und die charakteristische Benefit Fee bleiben unverändert, ebenso ISIN und Kapitalverwaltungsgesellschaft. Anteilsinhaber müssen nichts veranlassen.

Der Wechsel ist das Ergebnis eines mehrmonatigen Prozesses. Mit wachsendem Fondsvolumen und anspruchsvollerem Marktumfeld stellte sich die Frage, wie sich das Anlagekonzept dauerhaft auf professionellem Niveau umsetzen lässt. Die Konstruktion des Fonds beruht auf dem Gemeinwohlgedanken: Aktien werden nach ökologischen, ethischen, sozialen und ökonomischen Kriterien ausgewählt, 20 Prozent des Portfolios entfallen auf Mikrofinanz über Invest in Visions, und ein Teil der Erträge fließt über die Benefit Fee in gemeinwohlorientierte Projekte.

„Wir haben diesen Fonds aufgelegt, weil wir überzeugt sind, dass Geld dem Gemeinwohl dienen kann und dabei trotzdem eine gute Rendite erwirtschaften darf“, sagt Gottfried Baer, Geschäftsführer der Mehrwert Asset Management. Diese Überzeugung gebee man nicht ab, man gebe ihre Umsetzung in Hände, die sie teilen. „In den Gesprächen mit SARA war schnell klar: Hier trifft institutionelles Managementhandwerk auf ein Wertefundament, das unserem sehr nahekommt. Für unsere Anlegerinnen und Anleger ist das die bessere Lösung, als alles selbst zu machen“, so Baer weiter.

Sara Fund Management: Tochter zweier erfahrener Häuser

Sara ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft der Salm-Salm & Partner GmbH und der Rhein Asset Management. Beide Gesellschafterhäuser verwalten zusammen mehr als drei Milliarden Euro. Salm-Salm & Partner ist seit 1990 im Asset Management aktiv, gilt als einer der Pioniere nachhaltiger Wandelanleihenstrategien in Deutschland, ist PRI-Unterzeichner und mehrfach mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet. Rhein Asset Management steuert seit 1999 Vermögen für institutionelle Anleger und vermögende Familien.

Martin Graf Strachwitz, Geschäftsführer der Sara Fund Management GmbH, sagt: „Der ‚Best of Green & Common Good‘ passt zu dem, wofür unsere Gesellschafterhäuser seit Jahrzehnten stehen: langfristig denken, Verantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen und Rendite nicht gegen Werte ausspielen. Wir freuen uns das besondere Konzept von MehrWert mit unserem Portfoliomanagement-Prozess weiterzuentwickeln.“

MehrWert bleibt Initiator des Fonds und begleitet über den Anlageausschuss weiterhin den Nachhaltigkeitsanspruch und den Werterahmen. Benefit Fee und Projektauswahl verbleiben in der Verantwortung des bestehenden Gremiums. Die Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH bleibt Kapitalverwaltungsgesellschaft.