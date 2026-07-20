Versicherungsmakler: Worauf es bei einer rechtssicheren Website ankommt

Die eigene Website ist für Versicherungsmakler weit mehr als ein digitales Aushängeschild. Sie ist oft der erste Berührungspunkt, über den Interessenten Kontakt aufnehmen, Angebote anfordern oder Unterlagen einreichen. Über Kontaktformulare, Vergleichsrechner oder Upload-Funktionen werden dabei täglich personenbezogene Daten verarbeitet – teils hochsensible Informationen wie Gesundheitsangaben, Vermögensverhältnisse oder Schadenmeldungen. Gleichzeitig ist die Website öffentlich einsehbar und damit angreifbar.

Abmahnungen durch Mitbewerber, Bußgelder durch Datenschutzbehörden oder Haftungsansprüche von Kunden sind reale Risiken, die sich mit dem richtigen Wissen weitgehend vermeiden lassen. Während die fachliche Qualität der Beratung in der Branche intensiv diskutiert wird, gerät die Website oft aus dem Blick – mit teils erheblichen Konsequenzen.

Kaum eine Branche verarbeitet im Kundenkontakt so viele schutzwürdige Informationen wie die Versicherungsvermittlung. Schon ein einfaches Angebotsformular kann Gesundheitsangaben, Kfz-Daten oder Angaben zu Vorschäden erfassen – Daten, die teils als besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Art. 9 DSGVO unter einem besonders strengen Schutzniveau stehen. Viele Makler unterschätzen dies, weil sie die eigentliche Datenverarbeitung erst mit der konkreten Vermittlungsarbeit beginnen sehen.

Doch bereits das Ausfüllen eines Kontaktformulars oder die Nutzung eines Vergleichsrechners ist datenschutzrechtlich relevant – unabhängig davon, ob es zu einem Vertragsabschluss kommt. Wer hier auf technisch ungeprüfte Drittlösungen setzt, riskiert mehr als einen schlechten ersten Eindruck.

Hierzu ein einfaches Beispiel aus der Praxis: Formulare, die bei der Anrede ausschließlich Herr und Frau als Pflichtfeld vorsehen, können Personen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität diskriminieren. Gerichte haben solche Gestaltungen wiederholt als Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das AGG eingestuft – mit der Folge von Entschädigungsansprüchen. Wer solche Felder unkritisch von externen Dienstleistern übernimmt, trägt das rechtliche Risiko selbst.

Das Impressum: Besondere Pflichten für einen reglementierten Beruf

Das Impressum gilt oftmals als bloße Formalie. Für Versicherungsmakler ist es jedoch eine der heikelsten Stellen der Website. Da die Tätigkeit als Versicherungsmakler erlaubnispflichtig ist, kommen neben den allgemeinen gesetzlichen Anforderungen branchenspezifische Pflichten hinzu: Die Erlaubnis nach § 34d GewO, oder die zuständige Aufsichtsbehörde müssen ausgewiesen sein.

In der Praxis sind diese Angaben häufig unvollständig oder veraltet – Impressen werden einmal erstellt und dann über Jahre nicht mehr gepflegt, obwohl sich Adressen oder Registerangaben ändern und auch zitierte Gesetze ggf. bereits außer Kraft getreten sind.

Ein Impressum muss auch die konkrete Rechtsform berücksichtigen. So muss eine GmbH Geschäftsführung, Handelsregisternummer und Registergericht angeben. Auch dies wird häufig vernachlässigt.

Drittanbieter: Wo Bequemlichkeit zur Compliance-Frage wird

Moderne Maklerwebsites sind selten technisch autark. Eingebundene Vergleichsrechner, Terminbuchungstools, Chat-Widgets oder Newsletter-Systeme sind praktisch – sie bringen aber datenschutzrechtliche Pflichten mit sich. Datenübertragungen müssen technisch abgesichert sein, Speicherorte und Verarbeitungsländer müssen bekannt sein, und bei Übermittlungen in Drittstaaten außerhalb der EU ist eine geeignete Rechtsgrundlage erforderlich.

Beim Einsatz US-amerikanischer Dienste ist konkret zu prüfen, ob der jeweilige Anbieter unter das EU-U.S. Data Privacy Framework fällt – ein pauschales Vertrauen in bekannte Markennamen genügt nicht. Frühere Regelwerke wie der EU/US-Privacy Shield wurden vom Europäischen Gerichtshof für unwirksam erklärt; die rechtliche Entwicklung bleibt dynamisch. Häufig ist zudem ein Auftragsverarbeitungsvertrag erforderlich, insbesondere wenn Kunden sensible Versicherungsunterlagen über die Website hochladen oder Schadendokumentationen einreichen.

Cookie-Banner und Einwilligungsmanagement: Schein und Wirklichkeit

Kaum ein Element einer modernen Website ist so präsent – und gleichzeitig so häufig falsch umgesetzt – wie der Cookie-Banner. Viele Betreiber glauben, mit der Einbindung eines gängigen Consent-Tools die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt zu haben. Das ist ein Irrtum.

Eine rechtswirksame Einwilligung nach der DSGVO setzt voraus, dass Nutzerinnen und Nutzer aktiv und informiert zustimmen – ohne voreingestellte Häkchen, ohne versteckte Ablehnungsoptionen und ohne irreführende Gestaltung. Wer die Ablehnung aller nicht notwendigen Cookies schwieriger macht als die Zustimmung, bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone, die Behörden und Gerichte zunehmend kritisch bewerten.

Ein weiteres strukturelles Problem: Websites wachsen im Laufe der Zeit. Plugins, Analysewerkzeuge oder eingebettete Inhalte werden hinzugefügt, ohne dass das Consent-Management entsprechend angepasst wird. Nicht selten sind auf einer Maklerwebsite Tracking-Dienste aktiv, von denen der Betreiber selbst nichts weiß – weil sie vom Webdesigner standardmäßig integriert wurden. Solche unkontrollierten Datenverarbeitungen stellen einen Rechtsverstoß dar, auch wenn sie unbeabsichtigt sind.

Die Datenschutzerklärung ist das zentrale Transparenzdokument einer Website. Sie soll Nutzern erklären, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden, auf welcher Rechtsgrundlage dies geschieht und welche Rechte ihnen zustehen. Klingt einfach – ist in der Praxis aber einer der häufigsten Stolperstein.

Das Grundproblem liegt in der Diskrepanz zwischen Dokument und Wirklichkeit. Entweder spiegelt die Erklärung nicht mehr wider, was tatsächlich auf der Website passiert – weil sie seit Jahren nicht aktualisiert wurde –, oder sie führt Dienste auf, die gar nicht eingesetzt werden. Beides ist rechtlich problematisch: Im ersten Fall fehlt die gebotene Transparenz, im zweiten entsteht eine nachweisliche Falschdarstellung.

Verantwortung liegt beim Makler – nicht bei der Agentur

Ein verbreiteter Irrtum lautet: Die rechtliche Verantwortung für die Website liege bei der Webagentur. Tatsächlich ist der Betreiber Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und des Wettbewerbsrechts – unabhängig davon, wer die Website technisch umgesetzt hat. Abmahnungen, Bußgelder und Schadenersatzansprüche treffen zunächst den Makler. Regressansprüche gegen die Agentur sind im Einzelfall zwar möglich, schützen aber nicht vor dem unmittelbaren Schaden.

Fazit: Rechtliche Prüfung als fortlaufende Aufgabe

Die rechtlichen Anforderungen an eine Maklerwebsite sind komplex, aber beherrschbar. Entscheidend ist, sie nicht als statisches Objekt zu betrachten, sondern als fortlaufend zu pflegendes rechtliches Instrument – vom vollständigen Impressum über die datenschutzkonforme Einbindung aller genutzten Dienste bis zur aktuellen Datenschutzerklärung. Standardlösungen und universelle Vorlagen bieten dabei keine verlässliche Sicherheit; sie können das individuelle Risikoprofil eines Maklerbetriebs nicht abbilden. Eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise mit fachkundiger Unterstützung, ist keine Kür, sondern eine sinnvolle Investition in die eigene Betriebssicherheit. Wer seinen Kunden Verlässlichkeit und Professionalität verspricht, sollte diese Qualitäten auch im eigenen digitalen Auftritt sichtbar machen.

Der Beitrag stammt von der Frame for Business GmbH in Zusammenarbeit mit der Partnerkanzlei Rechtsanwälte Dr. Schultheiß, die sich gemeinsam auf die rechtliche Absicherung von Websites spezialisiert haben. Dennis Morgenstern LL.M. MBA ist Wirtschaftsjurist und Geschäftsführender Gesellschafter Frame for Business GmbH, Saarbrücken; Rechtsanwalt Florian Decker ist Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz in der Kanzlei Dr. Schultheiß in Saarbrücken. Weitere Informationen unter www.frame-for-business.de