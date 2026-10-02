MLP hebt Gewinnprognose für 2026 nach starkem dritten Quartal an

MLP hebt die Ebit-Prognose für 2026 auf 110 bis 120 Millionen Euro an. Grund sind hohe erfolgsabhängige Vergütungen, mehr betreutes Vermögen und die jüngsten EZB-Zinserhöhungen. Wie sich die Zahlen im Detail entwickelt haben.

Der Finanzdienstleister MLP SE hat per Ad-hoc-Mitteilung eine höhere Ebit-Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekanntgegeben. Der Konzern aus Wiesloch erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 110 und 120 Millionen Euro. Bislang hatte MLP eine Spannbreite von 100 bis 110 Millionen Euro als Ziel ausgegeben. Den Ausschlag gibt laut Unternehmen ein besonders starkes drittes Quartal.

Für das dritte Quartal 2026 rechnet der MLP-Konzern mit einem Ebit deutlich über dem Vorjahreswert von 18,3 Millionen Euro. Ausschlaggebend sind vor allem höhere erfolgsabhängige Vergütungen aus dem Vermögensmanagement. Diese Vergütungen fallen an, wenn sich Anlagekonzepte besonders gut entwickeln, und tragen deshalb unmittelbar zur angehobenen Ebit-Prognose bei. Der Umsatzeffekt dieser Vergütungen lag im dritten Quartal 2026 bei rund 21 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es hingegen lediglich 2,8 Millionen Euro.

Betreutes Vermögen und EZB-Zinsen stützen die MLP-Ebit-Prognose

Neben dem starken dritten Quartal nennt MLP zwei weitere Gründe für die angehobene Gewinnprognose 2026. Dazu zählen das gestiegene betreute Vermögen sowie die jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank. Beide Effekte wirken sich laut Unternehmen positiv auf das Ergebnis aus. Zudem sollen sie nach Einschätzung von MLP auch im weiteren Jahresverlauf anhalten. Mit den Ergebnissen knüpft das Unternehmen an den generellen Wachstumstrend im Finanzvertrieb im vergangenen Jahr an.

Kennzahl Bisheriger Wert Aktuelle Erwartung Ebit-Prognose Gesamtjahr 2026 100 bis 110 Millionen Euro 110 bis 120 Millionen Euro Ebit drittes Quartal 18,3 Millionen Euro (Vergleichswert Q3 2025) „deutlich über dem Vorjahreswert“ Umsatzeffekt erfolgsabhängige Vergütungen 2,8 Millionen Euro (drittes Quartal 2025) rund 21 Millionen Euro (drittes Quartal 2026)

Die detaillierten Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht MLP wie geplant am 12. November 2026.

MLP-Konzern in Zahlen

Der 1971 gegründete MLP-Konzern betreut nach eigenen Angaben rund 599.800 Privatkunden sowie etwa 27.500 Firmen- und institutionelle Kunden. Das betreute Vermögen summiert sich auf rund 68,8 Milliarden Euro. Hinzu kommen Bestände in der Sachversicherung von rund 865 Millionen Euro. Zur Gruppe zählen neben der Marke MLP außerdem das Investmenthaus Feri, der Assekuradeur Domcura, der Risikomanager RVM, das Beraternetzwerk TPC sowie die Immobilienplattform Deutschland.Immobilien.