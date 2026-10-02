Westend Real Assets übernimmt Immobilien-Investmentgeschäft von ABN Amro

Die Westend Real Assets übernimmt das Real Estate Investment Management von ABN Amro. Damit steigt die Westend Bank in das Geschäft mit institutionellen Immobilieninvestments ein. An der Spitze der Westend Real Assets GmbH steht ein in der Sachwertbranche bekanntes Gesicht.

Die Westend Real Assets GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Westend Bank AG, übernimmt den Geschäftsbereich Real Estate Investment Management (REIM) von ABN Amro. Die Aktivitäten des früheren HAL REIM mit 20 Mitarbeitern gehen mit sofortiger Wirkung auf die Gesellschaft über, so die Mitteilung von Westend. HAL steht für Hauck Aufhäuser Lampe. Die Privatbank war 2024 von ABN Amro übernommen worden.

Die Westend Bank mit Sitz in Frankfurt am Main befindet sich den Angaben zufolge vollständig im Besitz der Familie Hopp. Ihr Geschäftsmodell verbindet laut Mitteilung Finanzierungslösungen mit Family-Office-Dienstleistungen für vermögende Familien, Family Offices, Unternehmen und institutionelle Investoren. Mit der Transaktion erweitert die Bank ihr Angebot um institutionelle Real-Asset-Investments.

Westend will Real-Asset-Geschäft ausbauen

Nach Angaben der Gesellschaft sollen die bestehenden Strukturen, Mandate und Ansprechpartner erhalten bleiben. Zugleich plant Westend Real Assets, die Plattform weiterzuentwickeln und zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen.

„Unsere bewährten Investment- und Governance-Strukturen bleiben erhalten. Gleichzeitig eröffnet die neue Eigentümerstruktur uns zusätzliche Wachstums- und Entwicklungsperspektiven, zum Beispiel im Wohnsegment“, sagt Patrick Brinker, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Westend Real Assets GmbH. Brinker war zuvor schon Head of Real Estate Investment Management bei Hauck Aufhäuser Lampe und ist in der Sachwertbranche auch aus seiner einstigen Funktion als Geschäftsführer des Bremer Fondsmanagers HTB bekannt.

Fünf Spezialfonds mit 725 Millionen Euro

Das Team von Westend Real Assets konzentriert sich den Angaben zufolge bei institutionellen Immobilieninvestments auf spezialisierte Investmentstrategien und verschiedene Assetklassen. Dazu gehören Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien, ambulante Gesundheitsimmobilien und Rechenzentren.

Das Unternehmen betreut demnach mehr als 30 institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. Als Assetmanager verwaltet das Unternehmen derzeit 725 Millionen Euro in insgesamt fünf Spezialfonds.