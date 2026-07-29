Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: MLP setzt auf KI und persönliche Beratung

MLP belegt mit einem Umsatz aus Provisionen und Honoraren (die von dem Unternehmen nicht gesondert ermittelt werden) von 968,9 Millionen Euro und einem Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr Platz 2 der Hitliste der Allfinanzvertriebe. Statement von Oliver Liebermann, Vertriebsvorstand der MLP Finanzberatung SE:

„Wir beobachten, dass sich die Erwartungen vieler Kundinnen und Kunden deutlich verändert haben: Informationen sind jederzeit verfügbar, entscheidend wird zunehmend die Qualität der Einordnung. Damit rückt die Fähigkeit in den Fokus, komplexe Finanzthemen verständlich zu strukturieren und passgenaue Lösungen abzuleiten. Der Bedarf an hochqualitativer, persönlicher Beratung steigt also. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz dient dabei als zunehmend unverzichtbare Unterstützung, sowohl zeitlich als auch inhaltlich.

Für die MLP Gruppe bestätigt sich in diesem Umfeld die strategische Ausrichtung. Wir investieren gezielt in die Verzahnung von persönlicher Beratung und KI-gestützten Anwendungen, um unsere Kundinnen und Kunden noch individueller, effizienter und bedarfsgerechter zu begleiten. Unsere Mittelfristplanung bis 2028 zielt dabei auf eine konsequente Fortsetzung des Wachstumskurses, getragen insbesondere durch die Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, den Ausbau im Firmenkundengeschäft sowie den Multi-Asset-Ansatz für institutionelle und vermögende Privatkunden. Der Start in das laufende Jahr zeigt, dass wir gut unterwegs sind.“