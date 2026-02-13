Morningstar: Europäischer Markt für aktive ETFs wächst rasant

Der europäische Markt für aktive ETFs hat sich in den vergangenen zwei Jahren nahezu verdreifacht. Laut der Studie „Europe Active ETF Trends 2025 Review“ von Morningstar entfielen 6,6 Prozent aller ETF-Zuflüsse in Europa auf aktive Strategien. Trotz dieses Wachstums dominieren weiterhin diskretionär gemanagte Produkte, die 77 Prozent der Vermögenswerte auf sich vereinen.

Gleichzeitig deutet sich jedoch eine strukturelle Verschiebung an. Vor allem bei Aktienstrategien gewinnen systematische Ansätze an Dynamik. „Die Kapitalflüsse bei aktiven ETFs im Jahr 2025 deuten auf einen Wendepunkt hin“, sagt Natalia Wolfstetter, Senior Principal of Manager Research bei Morningstar. „Nach wie vor liegen die meisten Gelder in Aktien-ETFs, wobei systematische Strategien rasch an Boden gewinnen. Im Gesamtjahr 2025 verbuchten sie Zuflüsse in Höhe von 9,1 Milliarden Euro, ein starker Anstieg im Vergleich zu den 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2024. Im Gegensatz dazu beliefen sich 2025 die Zuflüsse in diskretionäre Aktien-ETFs auf 4,8 Milliarden Euro, etwa halb so viel wie bei ihren systematischen Pendants und deutlich weniger als die 13,5 Milliarden Euro im Jahr 2024.“

Systematische Aktienstrategien gewinnen an Bedeutung

Während systematische Aktien-ETFs kräftige Mittelzuflüsse verzeichnen, zeigt sich bei festverzinslichen Wertpapieren ein anderes Bild. Hier dominiert weiterhin der diskretionäre Ansatz. Aktive Anleihe-ETFs sammelten 2025 insgesamt 5,9 Milliarden Euro ein, systematische Rentenstrategien kamen dagegen lediglich auf 0,5 Milliarden Euro.

Die Verschiebungen bei den Kapitalflüssen verändern auch die Wettbewerbslandschaft. Unangefochtener Marktführer bleibt JP Morgan mit einem Marktanteil von 47 Prozent. Treiber ist vor allem die Nachfrage nach researchgestützten Index-ETFs des Hauses.

„Was wir beobachten, ist, dass immer mehr Neueinsteiger hinzukommen“, sagt Wolfstetter. „So sind unter anderem Goldman Sachs, Fineco, Nordea, HSBC und M&G in den Markt für aktive ETFs eingestiegen – auch wenn sie nach wie vor weit davon entfernt sind, die Vorherrschaft von JP Morgan, Fidelity und Pimco anzufechten.“

Rekord bei Neuauflagen, kaum Schließungen

Das gestiegene Interesse an aktiven ETFs spiegelt sich auch in der Produktentwicklung wider. In den vergangenen zwei Jahren kam es zu einer Rekordzahl an Neuauflagen. 2024 wurden 50 aktive ETFs aufgelegt, 2025 waren es bereits 139 Produkte. Zum Vergleich: In den letzten acht Jahren des vergangenen Jahrzehnts lag der Durchschnitt bei lediglich zehn Neuemissionen pro Jahr.

Auffällig ist zudem die geringe Zahl an Schließungen. Transparente ETF-Strukturen bleiben der Standard im Markt. 2025 wurde lediglich ein Produkt unter einem semitransparenten Regime neu aufgelegt.