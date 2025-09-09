Newsletter
Munich Private Equity trauert um Mitgründer Horst Güdel

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Munich Private Equity AG / Dominik Osswald
Horst Güdel

Die Munich Private Equity Gruppe trauert um ihren Mitgründer Horst Güdel, der am Sonntag, den 24. August, nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben ist, wie das Unternehmen mitteilt.

Horst Güdel war 1999 einer der Gründer des Unternehmens, damals noch unter dem Namen RWB. Über zwei Jahrzehnte führte er die Unternehmensgruppe Seite an Seite mit Mitgründer Norman Lemke. Ende 2020 schied Horst Güdel altersbedingt aus dem Vorstand aus und übernahm den Vorsitz im Aufsichtsrat, den er bis 2023 innehatte. Mit seinem Wirken habe er maßgeblich dazu beigetragen, Private Equity in Deutschland und Österreich zu einer etablierten Anlageform für Privatanleger zu entwickeln.

„Mit Horst verlieren wir einen echten Pionier, langjährigen Vorstandskollegen und Freund“, sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender der Munich Private Equity AG. „Sein zupackender Optimismus, seine lebensbejahende Grundeinstellung und seine Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu begeistern, haben mich, unsere Belegschaft und viele Wegbegleiter weit über das Unternehmen hinaus nachhaltig geprägt.“

Die Munich Private Equity Gruppe trauert um eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit und ist in Gedanken bei der Familie des Verstorbenen, so das Unternehmen.

Auch im Hause Cash. war Horst Güdel über viele Jahre gut bekannt und gern gesehener Gesprächspartner und Gast. Die Redaktion und der Vorstand von Cash. bekunden ihre Anteilnahme und sprechen der Familie von Horst Güdel ihr Beileid aus. 

