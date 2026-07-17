Munich-Re-Tochter Meag kauft knapp 50 Prozent an Londoner Müllverbrennungsanlage

Die Meag, der Vermögensverwalter des weltgrößten Rückversicherers Munich Re, erwirbt 49,78 Prozent an der Müllverbrennungsanlage South East London Combined Heat and Power (SELCHP) im Südosten Londons. Verkäufer ist iCON Infrastructure Partners IV, L.P. Miteigentümer und operativ verantwortlich bleibt Veolia, ein börsennotiertes, multinational tätiges Unternehmen mit Sitz in Paris, das unter anderem im Bereich Abfallentsorgung aktiv ist.

SELCHP verfügt über langfristige, inflationsindexierte Abfalllieferverträge, die durch erwartete stabile und hohe Abfallmengen im Einzugsgebiet gestützt werden. Zusätzlich erzielt die Anlage Erlöse aus der Stromabnahme.

Infrastruktur-Equity mit defensivem Risikoprofil

David Pecher, Head of Infrastructure Equity Transactions bei Meag, begründet den Schritt: „Diese Akquisition passt hervorragend zu unserer Infrastruktur-Equity-Strategie: langfristig vertraglich gesicherte Erträge, geringe Korrelation zu den allgemeinen Marktzyklen und ein defensives Risikoprofil, das unser bestehendes Portfolio sinnvoll ergänzt.“

Tobias Kerschbaumer, Senior Investment Manager bei Meag, sagt: „Waste-to-Energy-Anlagen stehen an der Schnittstelle von essenzieller Infrastruktur und der Energiewende – sie lösen ein Abfallentsorgungsproblem und erzeugen zugleich verlässlich Energie und Wärme. Genau diese Kombination aus gesellschaftlichem Nutzen und planbaren Cashflows suchen wir bei Core-Infrastrukturinvestments.“

Meag verwaltet 371 Milliarden Euro

Die Meag ist der Vermögensmanager der Munich Re und verwaltet insgesamt rund 371 Milliarden Euro, davon etwa 63 Milliarden Euro für externe Investoren. Mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika richtet sich das Angebot auch an institutionelle Investoren und private Kunden außerhalb der Unternehmensgruppe.