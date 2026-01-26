Nach 20 Jahren Laufzeit: BVT schließt Ertragswertfonds Nr. 2 mit hohem Ergebnis ab

Die BVT Unternehmensgruppe aus München meldet den erfolgreichen Verkauf der beiden letzten Immobilien des BVT Ertragswertfonds Nr. 2. Veräußert wurden ein Wohn- und Bürokomplex in der Kölner Innenstadt sowie ein Einkaufscenter im nordrhein-westfälischen Jüchen. Beide Transaktionen erfolgten off market. Damit sind sämtliche Fondsobjekte verkauft und die Liquidation der Beteiligungsgesellschaft kann eingeleitet werden.

Für die Anleger des 2005 und 2006 aufgelegten Fonds rechnet das Management mit Gesamtausschüttungen von rund 305 Prozent bezogen auf die Nominalbeteiligung ohne Agio. Über eine Laufzeit von 20 Jahren entspricht dies einem Ergebnis von etwa zehn Prozent pro Jahr vor individuellen Steuern und liegt damit spürbar über der ursprünglichen Prognose.

Beim Kölner Objekt handelt es sich um einen dreiteiligen Bürokomplex mit Parkhaus sowie zwei Penthouse-Wohnungen in zentraler Innenstadtlage an der Christophstraße, Gereonstraße und Probsteigasse. Die Immobilie verfügt über 9.058 Quadratmeter Mietfläche und 193 Stellplätze und ist bis auf einzelne Lagerflächen voll vermietet.

Verkäufe in Köln und Jüchen schließen Fondsportfolio ab

Das zweite nun veräußerte Objekt ist ein Einkaufscenter in Jüchen an der Kölner Straße. Zum Mieterbestand zählen unter anderem Rewe, Aldi und Kik sowie drei weitere Einzelhandelsflächen. Die Gesamtmietfläche beträgt 5.361 Quadratmeter, ergänzt um rund 180 Stellplätze. Das Center war zum Zeitpunkt des Verkaufs vollständig vermietet.

Insgesamt investierte der BVT Ertragswertfonds Nr. 2 in drei Multi-Tenant-Immobilien mit einem Gesamtvolumen von 46 Millionen Euro. Bereits 2019 und 2020 hatte das Fondsmanagement ein Büro- und Geschäftshaus in Hannover verkauft. Mit den nun abgeschlossenen Transaktionen zwischen 2019 und 2025 wurden Verkaufserlöse von rund 57 Millionen Euro erzielt.

Gegenüber dem ursprünglichen Erwerb entspricht dies einer Wertsteigerung des Gesamtportfolios von 74 Prozent. Besonders deutlich fiel der Wertzuwachs beim Kölner Objekt aus, das nach umfassenden Instandhaltungs- und Revitalisierungsmaßnahmen rund 83 Prozent über dem ursprünglichen Kaufpreis veräußert werden konnte.

Ertragswertfonds-Serie mit weiterem Fonds in Planung

Der BVT Ertragswertfonds Nr. 2 ist Teil der Ertragswertfonds-Serie, die seit 2004 aufgelegt wird und bislang zwölf Fonds umfasst. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Gewerbeimmobilien, überwiegend in wirtschaftsstarken Standorten in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt investierte die Serie 483 Millionen Euro in 36 Objekte mit mehr als 250 Mietern.

Einige der Immobilien wurden bereits erfolgreich veräußert, andere befinden sich weiterhin im Bestand. Die Verwaltung der Objekte übernimmt die BVT-nahe GPM Property Management GmbH aus Köln. Über die gesamte Serie hinweg lag die Vermietungsquote in den vergangenen Jahren bei 99 Prozent, aktuell bei gut 95 Prozent.

Als erster Fonds der Reihe wurde der BVT Ertragswertfonds Nr. 1 im Jahr 2022 liquidiert. Für das erste Quartal 2026 plant BVT die Auflage eines weiteren Fonds, der als Spezial-AIF konzipiert sein soll und nicht für Privatanleger vorgesehen ist.

Felix Simmer neuer Vertriebsmanager für Retail-Produkte

Zudem meldet das Unternehmen eine Verstärkung im Vertrieb: Seit Januar 2026 ist Felix Simmer als Vertriebsmanager für den Bereich Retailprodukte bei der BVT Unternehmensgruppe tätig.

Felix Simmer verfügt den Angaben zufolge über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Sachwert- und Investmentprodukten und hat in dieser Zeit in unterschiedlichen verantwortlichen Rollen den Aufbau und die Weiterentwicklung von Vertriebsstrukturen begleitet. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der Platzierung erklärungsbedürftiger Investmentlösungen im Finanzmarktumfeld. Zuletzt war Felix Simmer in leitender Vertriebsfunktion bei dem Fondsanbieter DFI tätig. Er hat Unternehmensführung studiert und einen Executive MBA abgeschlossen.