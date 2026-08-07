Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: Finanzgenies, BVF, Kapitalwerk, Global AG

Im Rahmen des Artikels zur Hitliste der Finanzvertriebe 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten. Cash. bringt sie – sofern abgegeben – hier in voller Länge. Heute: Finanzgenies, BVF, Kapitalwerk, Global AG.

Manuel Feick und Markus Stadler, Finanzgenies GmbH (Rang 20):

„Das Jahr 2025 war für die Finanzgenies GmbH ein absolutes Ausnahmejahr und der eindrucksvolle Beleg dafür, dass unser Konzept den Nerv des Marktes trifft. Wir konnten unseren Umsatz von 61.577 Euro im Jahr 2024 auf über fünf Millionen Euro im Jahr 2025 vervielfachen. Parallel dazu ist unsere Community in 2025 auf über 100 Vertriebspartner angewachsen.

Dieser dynamische Wachstumskurs setzt sich auch im laufenden Jahr 2026 nahtlos fort – inzwischen sind wir bei über 200 Vertriebspartner angekommen und wir verzeichnen weiterhin eine deutliche und nachhaltige Umsatzsteigerung. Für uns steht dabei fest: Skalierung funktioniert in der Finanzbranche nur mit echter Substanz. Unser Erfolg basiert auf einem krisenfesten Fundament aus einem großen, stabilen Bestand, einer sehr hohen Beratungsqualität und kompromisslos sauberen Prozessen im Back-Office.

Während der Markt sich spürbar konsolidiert und Vermittler nach effizienten Lösungen suchen, nehmen wir unseren Partnern die administrativen Hürden ab, sodass sie sich auf das konzentrieren können, was ihnen Spaß macht: Kunden besser beraten.“

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