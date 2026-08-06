Hitliste Finanzvertriebe 2026 – Statements: RWS, Finanzprofi, Deutuna, dbfp

Im Rahmen des Artikels zur Hitliste der Finanzvertriebe 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten. Cash. bringt sie – sofern abgegeben – hier in voller Länge. Heute: RWS, Finanzprofi, Deutuna, dbfp.

Robin Berkemeier, Mitglied des Vorstandes, RWS Vermögensplanung AG (Rang16):

„Während der wirtschaftlichen und geopolitischen Turbulenzen 2025 haben wir bei RWS Vermögensplanung AG mit Innovationskraft und stabiler Finanzstärke ein Plus von 22,5 % beim Jahresüberschuss erzielt. In Zeiten, in denen Bankenkrisen und die grotesken Auswüchse des grauen Kapitalmarktes das Vertrauen erschüttern, setzen wir auf unverrückbare Grundsätze, ethische Ansprüche und unsere konsequent kundenorientierte Unternehmensphilosophie.

Die RWS-Führungskräfte und -Finanzkaufleute sowie unsere Spezialisten in der RWS-Zentrale haben unser Unternehmen qualitativ entscheidend weiterentwickelt – mit Topbewertungen, als bester Ausbildungsbetrieb und als Arbeitgeber der Zukunft.

Besonders stolz sind wir auf die Ausweitung der Partnerschaft mit dem WWF Deutschland unter dem Motto ‚Gemeinsam Finanzbildung stärken‘. Das Engagement für nachhaltige Finanzbildung und die Auszeichnung mit 27 weiteren Awards in 2025 zeigen, dass wir nicht nur Krisen meistern, sondern Zukunft gestalten.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen durch Kriegsereignisse und Marktunsicherheiten bleibt RWS Vermögensplanung AG ein fester Anker auf dem Finanzdienstleistungsmarkt – innovativ, ungebunden und ausgezeichnet. Die erstmalige „Projektwoche Finanzbildung“ mit 80 Schülerinnen und Schülern einer örtlichen berufsbildenden Schule setzt neue Maßstäbe für gesellschaftliche Verantwortung.

Unser Ziel ist klar: Vertrauensbildung, nachhaltige Beratung und die Stärkung finanzieller Eigenverantwortung. Gerade jetzt braucht der Markt neue Impulse statt bekannten Komfort – und wir liefern diese mit Nachdruck!

Unser RWS-Prinzip: In Zeiten der Unsicherheit liefern wir Orientierung, echte Werte und stetige Entwicklung. Die grotesken Auswüchse des grauen Kapitalmarkts bestärken uns darin, täglich für Vertrauen und nachhaltige Finanzbildung einzustehen.“

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