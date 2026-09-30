Neue Typklassen 2027: Diese Kfz-Modelle werden teurer, diese günstiger

Der GDV hat die Typklassen für 2027 veröffentlicht. Ein Jeep Wrangler 2.0 wird in der Vollkasko bis zu 25 Prozent teurer, die Variante 3.6 hingegen 19 Prozent günstiger. Der Verivox Kfz-Versicherungsindex zeigt, welche weiteren Modelle von den Neueinstufungen profitieren.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die Typklassen für die Kfz-Versicherung 2027 veröffentlicht. Für mehr als zwölf Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer ändert sich damit die Einstufung, rund 7,4 Millionen werden höher, rund 5,1 Millionen niedriger eingestuft. Für die übrigen fast 30 Millionen, insgesamt 71 Prozent aller Autofahrerinnen und Autofahrer, bleibt die Kfz-Haftpflicht-Typklasse unverändert.

„Rund 7,4 Millionen Autofahrende werden in eine höhere und rund 5,1 Millionen in eine niedrigere Typklasse gestuft. Für die übrigen fast 30 Millionen, insgesamt 71 Prozent aller Autofahrerinnen und Autofahrer, ändert sich in der Einstufung für die Kfz-Haftpflichtversicherung nichts“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Die Typklasse zeigt, wie viele und wie teure Schäden ein Automodell im Vergleich zu anderen verursacht. In der Kfz-Haftpflichtversicherung zählen Schäden bei Dritten, in der Voll- und Teilkaskoversicherung Schäden am eigenen Fahrzeug, etwa durch Diebstahl, Wildunfälle oder Hagel, in der Vollkaskoversicherung zusätzlich selbstverschuldete Unfälle. Für die Kaskoversicherungen spielen zudem Wiederbeschaffungswert, Reparaturkosten und Ersatzteilpreise eine Rolle.

Die neuen Typenklassen hat der GDV in der Typenklassenabfrage gelistet.

Wie stark sich die Neueinstufung je nach Modell unterscheiden kann, zeigt der Kfz-Versicherungsindex von Verivox am Beispiel des Jeep Wrangler: Für die Variante 2.0 steigt die Vollkaskoversicherung im Schnitt um 25 Prozent, weil das Fahrzeug um sechs Typklassen hochgestuft wird. Die Vorgängervariante 3.6 wird dagegen um sechs Klassen herabgestuft und damit um 19 Prozent günstiger.

Gleiche Modellreihe, unterschiedliche Einstufung

„Der GDV bestimmt die Typklassen für jede Variante einer Baureihe auf Basis der jeweiligen Schadensbilanzen“, sagt Verivox-Versicherungsvergleich-Geschäftsführer Aljoscha Ziller. „So kann es passieren, dass Fahrzeuge der gleichen Modellreihe in verschiedene Typklassen eingestuft sind und die Kosten für die Versicherung unterschiedlich ausfallen.“

Auch bei anderen Modellen zeigen sich deutliche Unterschiede. Für einen Mini Cooper C 1.5 sinkt die Vollkaskoversicherung um fünf, die Haftpflichtversicherung um zwei Typklassen. Da die Haftpflicht im Vollkaskoschutz stets enthalten ist, profitieren Versicherte von beiden Umstufungen zugleich, die Kosten sinken im Schnitt um 21 Prozent. Ein Dacia Duster 1.2 wird um eine Haftpflicht- und vier Vollkasko-Klassen herabgestuft, die Vollkaskoprämie fällt dadurch um durchschnittlich 16 Prozent niedriger aus.

Auch Haftpflicht-Einstufungen wirken sich aus

Von einer günstigeren Haftpflicht-Einstufung profitieren Fahrer eines BMW 330 CI. Das Coupé sinkt um vier Klassen in der Haftpflicht- und um eine Klasse in der Vollkaskoversicherung, wodurch die Kosten um 15 Prozent sinken. Bei einem Mercedes-Benz CLA 180 stehen einer Herabstufung um sechs Klassen in der Haftpflicht eine Höherstufung um eine Vollkasko-Klasse gegenüber, unter dem Strich zahlen Fahrer im Schnitt 10 Prozent weniger.

Die Typklasse gehört zu den zentralen Faktoren bei der Berechnung der Kfz-Versicherungsprämie. Im Schnitt verändert sich der Beitrag zur Vollkaskoversicherung mit jeder Typklasse um vier Prozent.

Preiserhöhungen fallen 2027 moderater aus

Anders als in den vergangenen Jahren müssen Versicherungsnehmer 2027 nicht grundsätzlich mit deutlichen Beitragserhöhungen rechnen. „Die starken Preiserhöhungen sind vorerst vorbei und die meisten Versicherer sind zurück in der Gewinnzone“, sagt Aljoscha Ziller. „Wer dennoch eine Preiserhöhung erhält – etwa wegen höherer Typklassen – kann durch einen Vergleich und Wechsel sparen.“

Die Differenz zwischen günstigen Tarifen und Angeboten aus dem mittleren Preissegment liegt über alle Versicherungsarten hinweg aktuell bei 33 Prozent.