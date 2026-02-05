Ökorenta zahlt 35,7 Millionen Euro aus und erreicht 15.000 Anlegermandate

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Ökorenta Gruppe mehr als 35,7 Millionen Euro an ihre Anleger ausgezahlt, teilt das Unternehmen mit. Damit setzt das auf Alternative Investmentfonds (AIF) im Bereich der Erneuerbaren Energien spezialisierte Kapitalanlagehaus den stabilen Verlauf seiner Bestandsfonds fort. Das kumulierte Auszahlungsvolumen aller Fonds beläuft sich inzwischen auf mehr als 255 Millionen Euro.

Nach Angaben des Unternehmens beruht das weiterhin solide Abschneiden der Fonds auf der Struktur der Portfolios. Ausschlaggebend seien vor allem die Substanz der Anlagen, eine breite Streuung über verschiedene Projekte sowie die laufende Betreuung durch die Fondsmanagementteams.

Auch auf der Kapitalseite verzeichnete die Unternehmensgruppe Zuwächse. Das Platzierungsvolumen lag 2025 bei 32,3 Millionen Euro nach 30,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das verwaltete Eigenkapital erhöhte sich damit per Ende 2025 auf 469 Millionen Euro.

Erneuerbare Energien 15 nahezu voll investiert

Getragen wurde die Entwicklung unter anderem durch den Publikums-AIF Ökorenta Erneuerbare Energien 15, der zum Jahresende 2025 mit einem Gesamtvolumen von 37,4 Millionen Euro geschlossen wurde. Hinzu kamen der Vertrieb des Spezial-AIF Ökostabil 16 sowie die Umsetzung zweier Spezialmandate.

„Auch investitionsseitig haben wir 2025 gute Ergebnisse vorzuweisen: So konnten wir die derzeit günstige Ankaufsphase mit vielen neuen Projekten am Markt nutzen, um bereits während der Platzierung des Ökorenta Erneuerbare Energien 15 dessen Portfolio nahezu komplett mit Wind- und Solarparkbeteiligungen aufzubauen – eine erstmalig in der Ökorenta-Historie erreichte attraktive Situation für die Anleger mit Chancen auf unverzügliche Erträge aus der Stromproduktion“, sagt Jörg Busboom, Vorstandsvorsitzender der Ökorenta Invest AG.

Wachstum bei Anlegern und Ausblick

Parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung überschritt die Unternehmensgruppe Anfang 2026 die Marke von 15.000 Anlegermandaten. Nach Einschätzung des Unternehmens ist dies auch Ausdruck einer langfristigen Bindung vieler Investoren.

„Das ist ein Meilenstein, der unsere Arbeit auf überzeugende Weise weiterempfiehlt, zumal viele unserer Anleger uns seit Langem die Treue halten, einige bereits seit 20 Jahren. Dies spricht für ein starkes Anlegervertrauen, das wir und unsere Fonds genießen“, so Busboom.

Für das laufende Geschäftsjahr setzt Ökorenta die Aktivitäten fort. Der kürzlich vorgestellte Publikums-AIF Ökorenta Erneuerbare Energien 16 ist in den Vertrieb gestartet. Eine gefüllte Projektpipeline und weitere Ankaufsmöglichkeiten bilden aus Sicht der Unternehmensgruppe die Grundlage für die Umsetzung der geplanten Investitionen.